Подросток-хакер Грэм-Иван Кларк, который взломал несколько крупных Twitter-аккаунтов , чтобы провернуть мошенническую схему, был осужден на три года колонии для несовершеннолетних. Парень признал себя виновным по 30 пунктам обвинения.В июле 2020 года Кларк и двое его товарищей были арестованы по подозрению в интернет-взломе и мошенничестве. 15 июля 2020 года в Twitter таких личностей и компаний, как Барак Обама, Джо Байден, Илон Маск, Джефф Безос, Канье Уэст, Uber и Apple появились сообщения , что они хотят помочь своим подписчикам и якобы удвоят любое количество бинкойнов, переведенных на указанный кошелек. По данным следствия, подростку удалось заполучить биткойны на общую сумму $117000, после чего схема была обнаружена и закрыта. Twitter отреагировал на это событие, изучил систему безопасности площадки и сообщил, что доступ к аккаунтам был получен с использованием социальной инженерии — злоумышленники общались с сотрудниками Twitter, которые имели повышенные права доступа, и получали от них необходимую информацию . Издание The New York Times также сообщает, что изначально хакеры начали взламывать «красивые» имена пользователей, такие как @dark и прочие, которые затем продали за большие деньги. Однако уже в процессе им пришла идея с крипто-мошенничеством и ребята сменили цель.Согласно тому же The The New York Times, в 2019 году Грэм-Иван Кларк уже был однажды поймал на краже криптовалюты, однако не был арестован, так как был несовершеннолетним. После поимки в 2020-м парень отдал превоохранительным органам все добытые биткойны, а также согласился использовать компьютер только под контролем. Если он нарушит условия, то получит до 10 лет с отбыванием в тюрьме для взрослых — именно такой срок получил бы любой совершеннолетний американец за подобные преступления.