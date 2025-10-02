Подсчет цен на авто с новым утильсбором лишает дара речи. Сразу хочется купить Lada Iskra

Олег

Фото: Zeekr
Фото: Zeekr

Недавно в Китае был представлен флагманский кроссовер Zeekr 9X. Местные жители его активно раскупают, а россиянам в этом обычно помогают компании-импортеры. Один из автосалонов подсчитал, сколько прибавится к цене этого китайского автомобиля по новым ставкам утильсбора.

Zeekr 9X доступен в трех вариантах:

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

  • Версия Hyper имеет на борту 2-литровый турбомотор и три электродвигателя суммарной мощностью 1401 л.с. За такую машину по новым тарифам придется отдать 12,976 млн рублей, тогда как по старым ценник был бы на 2,952 млн ниже.
  • Версия Ultra оснащена гибридным мотором мощностью 898 л.с. и обойдется россиянину с новым утильсбором в 11,716 млн рублей против 8,873 млн раньше (разница 2,843 млн руб).
  • Вариант Max с двухмоторным полным приводом и уменьшенным аккумулятором будет стоить 11,386 млн руб по новым тарифам вместо 8,536 по старым (разница 2,85 млн руб).

Получается, что во всех трех случаях за мощное авто из-за рубежа российскому водителю придется переплатить почти 3 млн рублей, то есть порядка 30% от цены машины. При этом никакой альтернативы внутренний рынок РФ не предлагает: ни у «АвтоВАЗа», ни у локализованных «китайцев» нет даже близко похожих моделей. А значит желающим купить хороший автомобиль придется либо умерить аппетиты и присмотреться к моделям российской сборки, либо безальтернативно переплачивать. 

-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Quto
Cсылки по теме:
Власти РФ ввели новые ограничения для водителей иномарок по всей стране
Начались продажи российского электрокара Eonyx. Цена — ниже 1 млн рублей!
Стало известно, кому выгодны новые ограничения на иномарки в России

Рекомендации

Рекомендации

Wildberries запустил сервис такси, но есть нюанс
Водители в РФ нашли идеальную замену Hyundai Solaris и Creta и массово переходят на нее
Wildberries начал выдавать банковскую карту всем желающим. Как она выглядит и в чём её преимущества и недостатки?
Часто отключают мобильный интернет? Что делать и как подготовиться

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Aspard
+733
Aspard
Ну а чего нам, конторе пидapаcoв? ©
час назад в 17:46
#
EDD
+908
EDD
Не хочется. А очень хочется назвать автотаз "конторой пидaрaсов" и пожелать им скорейшего банкротства и закрытия.
19 минут назад
#