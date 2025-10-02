Подсчет цен на авто с новым утильсбором лишает дара речи. Сразу хочется купить Lada Iskra

Фото: Zeekr
Недавно в Китае был представлен флагманский кроссовер Zeekr 9X. Местные жители его активно раскупают, а россиянам в этом обычно помогают компании-импортеры. Один из автосалонов подсчитал, сколько прибавится к цене этого китайского автомобиля по новым ставкам утильсбора.
Zeekr 9X доступен в трех вариантах:
- Версия Hyper имеет на борту 2-литровый турбомотор и три электродвигателя суммарной мощностью 1401 л.с. За такую машину по новым тарифам придется отдать 12,976 млн рублей, тогда как по старым ценник был бы на 2,952 млн ниже.
- Версия Ultra оснащена гибридным мотором мощностью 898 л.с. и обойдется россиянину с новым утильсбором в 11,716 млн рублей против 8,873 млн раньше (разница 2,843 млн руб).
- Вариант Max с двухмоторным полным приводом и уменьшенным аккумулятором будет стоить 11,386 млн руб по новым тарифам вместо 8,536 по старым (разница 2,85 млн руб).
Получается, что во всех трех случаях за мощное авто из-за рубежа российскому водителю придется переплатить почти 3 млн рублей, то есть порядка 30% от цены машины. При этом никакой альтернативы внутренний рынок РФ не предлагает: ни у «АвтоВАЗа», ни у локализованных «китайцев» нет даже близко похожих моделей. А значит желающим купить хороший автомобиль придется либо умерить аппетиты и присмотреться к моделям российской сборки, либо безальтернативно переплачивать.