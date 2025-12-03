Top.Mail.Ru

Подтверждено: Roblox официально заблокирован в России

Александр


Роскомнадзор подтвердил, что на территории России был закрыт доступ к популярной игровой платформе Roblox. Решение было принято после мониторинга контента, в ходе которого регулятор выявил многочисленные нарушения законодательства.

Как сообщили в ведомстве, основными причинами блокировки стали материалы, содержащие пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывы к совершению насильственных противоправных действий, а также пропаганда ЛГБТ*. Регулятор подчеркнул, что внутренняя система модерации Roblox не справляется с обеспечением безопасности контента.

«Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно‑нравственное развитие детей», — заявили в Роскомнадзоре.

Блокировка затронула все способы доступа к платформе — как мобильное приложение, так и веб-версию. Пользователи по всей стране уже сообщают о невозможности подключения к игровым серверам Roblox. Ранее СМИ публиковали материалы о случаях мошенничества, связанных с Roblox, когда дети, познакомившись с злоумышленниками в игре, переводили на их счета деньги, украденные у родителей.

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским, его деятельность запрещена

0
