Подтверждено: Roblox официально заблокирован в России

Роскомнадзор подтвердил, что на территории России был закрыт доступ к популярной игровой платформе Roblox. Решение было принято после мониторинга контента, в ходе которого регулятор выявил многочисленные нарушения законодательства.
«Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно‑нравственное развитие детей», — заявили в Роскомнадзоре.
Блокировка затронула все способы доступа к платформе — как мобильное приложение, так и веб-версию. Пользователи по всей стране уже сообщают о невозможности подключения к игровым серверам Roblox. Ранее СМИ публиковали материалы о случаях мошенничества, связанных с Roblox, когда дети, познакомившись с злоумышленниками в игре, переводили на их счета деньги, украденные у родителей.
* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским, его деятельность запрещена