Подвинься, Siri! В Mac теперь есть кое-что получше

Артем
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Компьютеры на Mac и Windows получили поддержку реалистичного голоса в ChatGPT. Ранее функция была доступна только на мобильных платформах.

OpenAI запустила режим Advanced Voice для настольных ПК под Mac и Windows. Благодаря ему, речь чат-бота сложно отличить от настоящего собеседника — у ChatGPT реалистичная интонация с паузами и периодическими запинками. 

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Бесплатная версия Advanced Voice работает на основе GPT-4o и позволяет поболтать с ботом не более 10 минут за раз. При этом пользователи Мас могут в любой момент переключиться обратно на Siri. Ранее опция была доступна только в мобильном приложении.
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Источник:
9to5Mac
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