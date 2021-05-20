Напомним, что начиная с iOS 14.5, вышедшей почти месяц назад, компания Apple запустила процесс автоматической калибровки аккумулятора на iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Почему только на этих моделях — компания не рассказала: возможно, в будущем этот процесс будет запущен и на других смартфонах Apple. И тем интереснее было провести эксперимент и проверить, как она сработает.
На моем iPhone 11 Pro Max калибровка уже несколько дней как прошла и это согласуется с информацией Apple о том, что она может занять несколько недель. Как итог, емкость АКБ даже слегка выросла, с 97 до 98%:
Также в начале проведения эксперимента я попросил владельцев смартфонов линейки iPhone 11 поучаствовать в нем. Откликнулось больше десятка человек, и я предлагаю им проверить, прошла ли у них калибровка, и как изменился износ аккумулятора. Например, Дмитрий Могучев уже отписался, что на его iPhone 11 емкость АКБ также слегка выросла, с 86 до 88%:
У моего друга также с iPhone 11 Pro Max износ тоже уменьшился, но уже на 2%:
Пишите свои результаты в комментариях — пока что во всех трех случаях калибровка увеличила полезную емкость АКБ, что, разумеется, приятно и точно не будет лишним в работе.
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Было 86 стало 88.
iPhone 11 Pro Max