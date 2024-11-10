Поездки на такси стоят очень дорого, а таксисты получают копейки. Как так получилось?

«Яндекс Go» официально оповестил о повышении стоимости поездок лишь в некоторых городах (Москва и Санкт-Петербург), однако такси подорожало по всей стране. При этом водители не стали сильно богаче. Им приходится перерабатывать, расходы возросли, а значимую долю дохода отъедают комиссия «Яндекса» и аренда авто.
Сейчас в Челябинске осталось три сервиса такси: «Ситимобил», «Максим» и «Яндекс Go», уничтоживший или присоединивший к себе более мелких игроков. Билет на автобус в этом городе стоит 43 рубля, а минимальная стоимость поездки на такси 90 рублей, то есть небольшой компании людей иногда бывает дешевле скинуться и вызвать машину к подъезду, а не идти на остановку общественного транспорта.
Поездка на такси зачастую может быть очень дорогой, но из этих денег водителю достаётся от силы половина. Почти 20% забирает себе «Яндекс»; чтобы видеть финальную точку поездки, нужно отдавать ещё 4%; самозанятый платит налог 4%, если клиент частное лицо, или 6%, когда заказчик корпоративный; прокатная машина стоит от 1,5 до 3,5 тысяч рублей в сутки в зависимости от модели и состояния. Машину нужно обслуживать, мыть, заправлять — эти расходы тоже ложатся на таксистов.
Ситуация с повышенным спросом неоднозначная. Водители видят, где машин не хватает и действует умножающий коэффициент, они едут в тот район, а когда приезжают, то либо желающих ехать за конский ценник не находится, либо цена падает, потому что дефицита больше нет. Иногда «Яндекс» предлагает выполнить план, чтобы получить доплату за определённое количество поездок, но он часто бывает нереальным (например, 190 заказов за неделю, а это семь 14-часовых смен, после которых потребуется отлёживаться несколько дней, чтобы восстановить силы). Переработки не идут на пользу никому, кроме «Яндекса»: водители устают и теряют бдительность, что негативно влияет на безопасность вождения.
Таксисты то и дело пытаются организованно проучить «Яндекс» (например, невыходом на линию в определённую дату), но всегда находятся те, которые ломают эту схему. В основном это люди, готовые возить за любые деньги, чтобы расплатиться с долгами. Но даже те, кто давно в профессии, не знают, как выполнять новые требования законодательства. Например, закон требует от таксиста оформлять полис ОСГОП. Его нужно оплачивать на год вперёд индивидуально под каждый автомобиль с привязкой к конкретному водителю, тогда как автомобили берут в аренду на гораздо меньший срок. По наблюдениям таксистов, этот полис есть только у тех, кто катает на собственных автомобилях, а это меньшинство — примерно 10% от всех водителей в такси.
Алгоритмы, по которым «Яндекс Go» назначает заказы таксистам, непрозрачные и глючные, к ним очень много претензий. Например, одна из таксисток провела эксперимент: она попросила стоящего рядом знакомого вызвать машину, но заказ пришёл не к ней, а к водителям, которые находились примерно в 10-15 минутах езды к точке заказа. Из-за этого в городе возникают лишние пробки, а водителям приходится тратить больше на бензин и обслуживание автомобилей.