Поездки на такси стоят очень дорого, а таксисты получают копейки. Как так получилось?





«Яндекс Go» официально оповестил о повышении стоимости поездок лишь в некоторых городах (Москва и Санкт-Петербург), однако такси подорожало по всей стране. При этом водители не стали сильно богаче. Им приходится перерабатывать, расходы возросли, а значимую долю дохода отъедают комиссия «Яндекса» и аренда авто.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides