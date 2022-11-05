IOS 16.1 Apple Погода

«Погода» в iOS 16.2 beta стала еще полезнее

Олег
iOS 16.2

Встроенное приложение «Погода» на iOS 16.2 получило новый раздел. Об этом пишет Phone Arena.

Напомним, что в iOS 15 и iOS 16 нативная «Погода» серьезно улучшилась. В ней появилось гораздо больше информации об осадках, атмосферном давлении, температурной статистике и так далее. Теперь же в бета-версии iOS 16.2 тестировщики обнаружили новый раздел погодной информации.

Согласно источнику, между 10-дневным прогнозом погоды и показателями качества воздуха появился еще один блок. В нем периодически отображаются местные новости, связанные с погодой. Например, пользователи отмечают там истории о прошедших ураганах, градах, метелях и так далее.

На этапе тестирования у этой функции есть ряд ограничений, которые можно заметить только в процессе использования. Например, новости о погоде отображаются только в крупных городах. Кроме того, некоторые отмечают, что туда попадают лишь те новости, которые появились в Apple News. Возможно, в дальнейшем разработчики подключат региональные источники новостей.

Пока неизвестно, как дальше будет развиваться эта функция в приложении «Погода» — это станет понятно лишь после выхода следующих бета-версий iOS 16.2. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

+23
juciej
А уведомление календаря над часами они не починили там случаем 🤔че не пробовал так и пишет что нет событий😑
56 минут назад
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