Вы оцените новую кнопку в поисковике Google — с ней стало гораздо удобнее

Google добавила новый инструмент в свою поисковую строку. Об этом пишет 9to5Google.Согласно источнику, речь идет о кнопке «Google Объектива». Эта функция впервые была представлена на I/O 2017 и с тех пор постепенно распространяется по всем продуктам Google. Google Lens доступен в том числе и как отдельное приложение.Теперь же кнопка «Объектива» появилась на поисковой строке Google. По нажатию на неё можно отправить в Google любое изображение, чтобы осуществить поиск похожих картинок, скопировать или перевести текст с нее и так далее.Нечто подобное уже есть в «Яндексе» — в правой части поисковой строки находится значок камеры, который позволяет выгрузить изображение и найти подобные ему. При этом перевод текста с картинки доступен на отдельной вкладке «Переводчик».