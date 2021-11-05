

Google тестирует новую функцию в своей поисковой выдаче — он измеряет уровень комфорта при взаимодействии с отдельными сайтами. Об этом рассказали в 9to5Google со ссылкой на официальный блог компании.



Ранее в августе этого года Google уже начала использовать такую метрику под названием «восприятие» страницы в мобильной поисковой выдаче. Теперь же тестирование открыто и для настольной версии Google Search.



Суть новой функции в следующем: Google в автоматическом режиме будет оценивать интернет-сайты и ранжировать их в выдаче согласно результатам этой проверки. Показателей «восприятия» сайтов довольно много, но все они основаны на трех базовых параметрах Core Web Vitals: скорость сайта, отзывчивость интерфейса и визуальная стабильность. Скорость измеряется в частности для загрузки главной и целевой страниц, а «визуальная стабильность» состоит, например, в том, не нажимаются ли какие-то кнопки или элементы случайно при прокрутке страницы.



Результат всех этих оценок прост: по итогам исследуемый сайт разместится выше либо ниже в целевой поисковой выдаче пользователя. Иными словами, на расположение сайта в видаче теперь будет влиять не только максимальное соответствие запросу содержания странички, но и то, насколько удобно с ней взаимодействовать. Как следствие, внедрение этой системы потребует от владельцев веб-ресурсов тратить больше времени и усилий на оптимизацию своих сайтов и их дизайн.



«Мы также планируем помочь владельцам сайтов понять, как их страницы работают с точки зрения удобства работы с ними, используя отчет Search Console, который будет доступен до того, как запустится общая система ранжирования поиска» — Google

Помимо указанных параметров, Google исследует и другие, например, использует ли сайт защищенный протокол HTTPS — предпочтение в выдаче будет отдано ресурсу с зашифрованным трафиком. «Отсутствие навязчивых межстраничных объявлений» также поможет ресурсу подняться выше в поисковой выдаче.



По словам Google, полноценный запуск ранжирования выдачи по уровню восприятия будет внедрен в феврале 2022 года. До этого времени система работает в тестовом режиме и будет «допиливаться» разработчиками.





