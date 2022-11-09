Яндекс Карты

Поиск в «Яндекс Картах» вышел на новый уровень

Олег

Яндекс


«Яндекс» рассказал о важном нововведении в своем сервисе «Карты». Новость появилась в «Коммерсанте».

Согласно источнику, для «Яндекс Карт» запускается новый нейросетевой поиск по объектам. Система будет анализировать сложные запросы и искать не только в названиях заведений или мест, но и по фотографиям.

Представитель «Яндекса» приводит пример, как это работает:
«Сейчас мы ищем не только по точным совпадениям в текстах, но и по смыслу. Например, по запросу "бани" нашим алгоритмам достаточно найти организации в рубрике "Баня" и учесть их расположение. По запросу "бани на дровах" любую баню не покажешь, тем более в описаниях "парилка на дровах" присутствует не всегда. И тут на помощь приходят наши нейросети. Они могут заметить дрова на фото или прочитать упоминания о них в отзывах. И в итоге мы выдаем больше мест, которые подходят пользователю». 

Улучшенный поиск будет искать информацию, используя официальный сайт компании, отзывы о ней на сторонних ресурсах, фотографии, меню и прайс-листы. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

banditos
+87
banditos
Ага как про надпись на заборе, а там дрова)))
2 часа назад в 11:43
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+5
AID_000078.5ddd1c7272214dd2a3bef6f072d06bc1.0743
Поиск они организовали! Сначала карты свои допилили и по интерфейсу и по информации. Выберешь объект, смотришь организации, а там нет нужной, зато в 2 Гис все есть.
час назад в 11:57
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