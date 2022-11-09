Поиск в «Яндекс Картах» вышел на новый уровень



«Яндекс» рассказал о важном нововведении в своем сервисе «Карты». Новость появилась в «Коммерсанте».



Согласно источнику, для «Яндекс Карт» запускается новый нейросетевой поиск по объектам. Система будет анализировать сложные запросы и искать не только в названиях заведений или мест, но и по фотографиям.



Представитель «Яндекса» приводит пример, как это работает:



«Сейчас мы ищем не только по точным совпадениям в текстах, но и по смыслу. Например, по запросу "бани" нашим алгоритмам достаточно найти организации в рубрике "Баня" и учесть их расположение. По запросу "бани на дровах" любую баню не покажешь, тем более в описаниях "парилка на дровах" присутствует не всегда. И тут на помощь приходят наши нейросети. Они могут заметить дрова на фото или прочитать упоминания о них в отзывах. И в итоге мы выдаем больше мест, которые подходят пользователю».



Улучшенный поиск будет искать информацию, используя официальный сайт компании, отзывы о ней на сторонних ресурсах, фотографии, меню и прайс-листы.