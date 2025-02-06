Поисковик ChatGPT лишился недостатка, который отталкивал многих

Артем
aedrhaedrharehah.png

Теперь чат-ботом можно пользоваться не оставляя данных о себе.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Компания OpenAI сообщила, что теперь поисковик ChatGPT Search не требует регистрации. Достаточно перейти на сайт, ввести запрос в поле поиска и кликнуть на иконку глобуса. Скорее всего, речь идет именно о веб-версии чат-бота, поскольку приложение по-прежнему требует входа в учетку.

Снимок экрана 2025-02-06 090443.png

ChatGPT Search — это одна из функций чат-бота от Open AI. В отличие от широких возможностей ChatGPT, ее задача — поиск информации в реальном времени, которая не требует глубокого анализа. Например, сводки новостей, прогноз погоды, поиск товаров или биржевые изменения. Поисковик кратко резюмирует ответ на вопрос и дает ссылки на источник.

Официально ChatGPT не доступен в России. Как это исправить, читайте в нашей подробной инструкции по установке чат-бота на iPhone, iPad, Mac, Android и Windows.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
X
Cсылки по теме:
С ChatGPT теперь можно общаться через WhatsApp
ChatGPT стал умнее для всех. Что он может и как пользоваться?
Вечно кладете куда-то вещи и не можете их найти? Скрытая фича ChatGPT вам точно поможет

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также