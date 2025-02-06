Поисковик ChatGPT лишился недостатка, который отталкивал многих

Теперь чат-ботом можно пользоваться не оставляя данных о себе.
ChatGPT Search — это одна из функций чат-бота от Open AI. В отличие от широких возможностей ChatGPT, ее задача — поиск информации в реальном времени, которая не требует глубокого анализа. Например, сводки новостей, прогноз погоды, поиск товаров или биржевые изменения. Поисковик кратко резюмирует ответ на вопрос и дает ссылки на источник.
Официально ChatGPT не доступен в России. Как это исправить, читайте в нашей подробной инструкции по установке чат-бота на iPhone, iPad, Mac, Android и Windows.