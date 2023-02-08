Поисковик Google начнет скрывать от вас часть результатов поиска

Компания Google анонсировала новую функцию своей поисковой системы. О ней сообщает Phone Arena.
Согласно источнику, речь идет о том, чтобы по умолчанию скрывать часть поисковой выдачи от пользователя, размывая изображения. Это коснется откровенного контента, а также сцен насилия в том или ином виде.
Стоит сказать, что функция размытия или полного скрытия подобных результатов выдачи у Google уже есть — она называется «Безопасный поиск» и включается вручную. Теперь же компания хочет сделать так, чтобы непристойные и жестокие изображения «заблюривались» автоматически, независимо от того, включен безопасный режим или нет.
Подобная функция уже есть у «Яндекса» — по умолчанию поисковик размывает непристойные изображения и видео, даже если у пользователя не включены никакие фильтры.
Разумеется, если вы хотите видеть жизнь без прикрас, фильтр можно будет отключить вручную. Но по умолчанию Google сделает так, что изображения 18+ будут размыты, а посмотреть их можно будет по нажатию на конкретную картинку.
Помимо этого, Google обучила специальную нейросеть, которая будет выявлять ошибочно попавшие в выдачу откровенные или жестокие изображения и полностью удалять их оттуда.
Ранее мы рассказали, что Google встраивает в своей поисковик аналог нейросети ChatGPT.
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