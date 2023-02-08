Поисковик Google начнет скрывать от вас часть результатов поиска

Олег

Google


Компания Google анонсировала новую функцию своей поисковой системы. О ней сообщает Phone Arena.

Согласно источнику, речь идет о том, чтобы по умолчанию скрывать часть поисковой выдачи от пользователя, размывая изображения. Это коснется откровенного контента, а также сцен насилия в том или ином виде.

Стоит сказать, что функция размытия или полного скрытия подобных результатов выдачи у Google уже есть — она называется «Безопасный поиск» и включается вручную. Теперь же компания хочет сделать так, чтобы непристойные и жестокие изображения «заблюривались» автоматически, независимо от того, включен безопасный режим или нет.

Подобная функция уже есть у «Яндекса» — по умолчанию поисковик размывает непристойные изображения и видео, даже если у пользователя не включены никакие фильтры.

Разумеется, если вы хотите видеть жизнь без прикрас, фильтр можно будет отключить вручную. Но по умолчанию Google сделает так, что изображения 18+ будут размыты, а посмотреть их можно будет по нажатию на конкретную картинку.

Помимо этого, Google обучила специальную нейросеть, которая будет выявлять ошибочно попавшие в выдачу откровенные или жестокие изображения и полностью удалять их оттуда.

Ранее мы рассказали, что Google встраивает в своей поисковик аналог нейросети ChatGPT. 

Гаджеты Google и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Phone Arena
Cсылки по теме:
Вирусы можно подцепить прямо в поисковике Google
Поисковик Google изменится навсегда. Всё из-за ChatGPT
Microsoft встроила ChatGPT в свой поисковик. Эта киллер-фича положит на лопатки Google и «Яндекс»
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Распродажа 11.11 едва закончилась, как AliExpress взвинтил цены для России. Всё очень подорожало
Как узнать состояние и износ аккумулятора на Android-смартфоне
Apple запускает новый тип обновлений iOS
Когда ваш смартфон Samsung получит OneUI 5.0 и Android 13? Вот полный график

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу