Поисковик Google изменится навсегда. Всё из-за ChatGPT



Компания Google собирается представить собственного конкурента системе ChatGPT от OpenAI. Об этом пишут в Engadget.



Ранее мы уже рассказывали о новом мировом тренде —



Согласно источнику, Google вскоре представит собственную ИИ-разработку AI Search, которая должна составить конкуренцию ChatGPT. Вообще в 2023 году (скорее всего, в мае) компания собирается представить не менее 20 программных продуктов на базе нейросетей. Венцом этих планов станет собственный чат-бот для поисковой системы Google.



Сейчас разработчики и эксперты Google работают над тем, чтобы их нейросеть AI Search выдавала наиболее верную информацию и подавала её в этичной форме. Сообщается, что при разрабоке поискового чат-бота в приоритете у компании безопасность данных, точность выдаваемой информации и быструю блокировку фейков. Компания Google собирается представить собственного конкурента системе ChatGPT от OpenAI. Об этом пишут в Engadget.Ранее мы уже рассказывали о новом мировом тренде — нейросетевом чат-боте ChatGPT . Этот сервис буквально взорвал интернет ; им пользуются дети в школе , журналисты и пенсионеры, некоторым людям он даже заменяет классический поисковик. Попробовать его можно даже в России. Похоже, Google всерьез встревожена такой популярностью поискового ИИ.Согласно источнику, Google вскоре представит собственную ИИ-разработку AI Search, которая должна составить конкуренцию ChatGPT. Вообще в 2023 году (скорее всего, в мае) компания собирается представить не менее 20 программных продуктов на базе нейросетей. Венцом этих планов станет собственный чат-бот для поисковой системы Google.Сейчас разработчики и эксперты Google работают над тем, чтобы их нейросеть AI Search выдавала наиболее верную информацию и подавала её в этичной форме. Сообщается, что при разрабоке поискового чат-бота в приоритете у компании безопасность данных, точность выдаваемой информации и быструю блокировку фейков.

Любопытно, что анонс будущего конкурента ChatGPT от Google совпал с массовым сокращением сотрудников — в общей сложности Google уволила около 12000 человек., — написал Сундар Пичаи, гендиректор Google. Напомним, что чуть ранее на волне популярности ChatGPT об инвестициях в поисковые ИИ объявили Bing и Microsoft.