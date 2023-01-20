Поисковик Google изменится навсегда. Всё из-за ChatGPT

Компания Google собирается представить собственного конкурента системе ChatGPT от OpenAI. Об этом пишут в Engadget.
Ранее мы уже рассказывали о новом мировом тренде — нейросетевом чат-боте ChatGPT. Этот сервис буквально взорвал интернет; им пользуются дети в школе, журналисты и пенсионеры, некоторым людям он даже заменяет классический поисковик. Попробовать его можно даже в России. Похоже, Google всерьез встревожена такой популярностью поискового ИИ.
Согласно источнику, Google вскоре представит собственную ИИ-разработку AI Search, которая должна составить конкуренцию ChatGPT. Вообще в 2023 году (скорее всего, в мае) компания собирается представить не менее 20 программных продуктов на базе нейросетей. Венцом этих планов станет собственный чат-бот для поисковой системы Google.
Сейчас разработчики и эксперты Google работают над тем, чтобы их нейросеть AI Search выдавала наиболее верную информацию и подавала её в этичной форме. Сообщается, что при разрабоке поискового чат-бота в приоритете у компании безопасность данных, точность выдаваемой информации и быструю блокировку фейков.
Любопытно, что анонс будущего конкурента ChatGPT от Google совпал с массовым сокращением сотрудников — в общей сложности Google уволила около 12000 человек.
«Я уверен в огромных возможностях, открывающихся перед нами, благодаря силе нашей миссии, ценности наших продуктов и услуг и нашим ранним инвестициям в ИИ», — написал Сундар Пичаи, гендиректор Google. Напомним, что чуть ранее на волне популярности ChatGPT об инвестициях в поисковые ИИ объявили Bing и Microsoft.
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