Google

Поисковик Google обновился и стал более честным

Олег

Google


Компания Google обновила свой поисковик. Об этом пишут в 9to5Google.

Согласно источнику, Google изменила интерфейс отображения поисковой выдачи, чтобы сделать ленту более удобной и наглядной для пользователя. В частности, произведены следующие изменения:

  • Теперь на каждом результате поисковой выдачи будет отображаться имя сайта, его полный адрес и иконка-логотип. Это поможет правильно идентифицировать результаты поиска и сориентироваться в них.
  • Увеличен шрифт заглавия каждого пункта выдачи — теперь они лучше выделяются и не теряются среди другого текста и гиперссылок.
  • Проплаченные результаты выдачи теперь отмечаются более заметным образом: такие пункты получили надпись «Спонсировано», которая стала более заметной благодаря жирному черному шрифту и расположению в первой строке. Google хочет, чтобы этот маркер был «заметным и понятным».
«Этот новый ярлык и его заметное расположение … соответствуют нашим высоким стандартам, чтобы [рекламу] можно было отличить от результатов поиска, и основываются на наших усилиях, направленных на то, чтобы сделать информацию о платном контенте понятной», — пишет компания на своем официальном сайте. 

В настоящий момент часть этих нововведений доступны только на английском, французском, немецком и японском языках, а в ближайшие несколько недель функции будут развернуты для других языков. Апдейт затронет как мобильное приложение Google Search, так и веб-версию поисковика. 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

Ye Keen
+8
Ye Keen
Короче как Яндекс теперь
Вчера в 22:21
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