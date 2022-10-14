Поисковик Google обновился и стал более честным



Компания Google обновила свой поисковик. Об этом пишут в 9to5Google.



Согласно источнику, Google изменила интерфейс отображения поисковой выдачи, чтобы сделать ленту более удобной и наглядной для пользователя. В частности, произведены следующие изменения:



Теперь на каждом результате поисковой выдачи будет отображаться имя сайта, его полный адрес и иконка-логотип. Это поможет правильно идентифицировать результаты поиска и сориентироваться в них.

Увеличен шрифт заглавия каждого пункта выдачи — теперь они лучше выделяются и не теряются среди другого текста и гиперссылок.

Проплаченные результаты выдачи теперь отмечаются более заметным образом: такие пункты получили надпись «Спонсировано», которая стала более заметной благодаря жирному черному шрифту и расположению в первой строке. Google хочет, чтобы этот маркер был «заметным и понятным». Компания Google обновила свой поисковик. Об этом пишут в 9to5Google.Согласно источнику, Google изменила интерфейс отображения поисковой выдачи, чтобы сделать ленту более удобной и наглядной для пользователя. В частности, произведены следующие изменения:

«Этот новый ярлык и его заметное расположение … соответствуют нашим высоким стандартам, чтобы [рекламу] можно было отличить от результатов поиска, и основываются на наших усилиях, направленных на то, чтобы сделать информацию о платном контенте понятной», — пишет компания на своем официальном сайте.



В настоящий момент часть этих нововведений доступны только на английском, французском, немецком и японском языках, а в ближайшие несколько недель функции будут развернуты для других языков. Апдейт затронет как мобильное приложение Google Search, так и веб-версию поисковика.