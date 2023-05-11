Поисковик Google поможет отличить реальное фото от созданного нейросетью

Олег
Google
Фото: Google 

Компания Google анонсировала новую систему распознавания изображений в составе переработанного поисковика. Об этом пишет Tech Crunch.

Ранее мы уже рассказывали, что поисковик Google претерпит огромные изменения в ближайшее время — как внешне, так и в рабочих процессах. Среди прочего, компания пообещала внедрить новый мониторинг изображений, который поможет вам отличить реальную настоящую фотографию от картинки, сгенерированной нейросетями.

Теперь на вкладке «Картинки» в поиске Google появится расширенная информация о каждом найденном изображении. При нажатии кнопки «Об этом изображении» пользователь увидит не только первоисточник, но и специальный тег «Сгенерировано ИИ» для соответствующих картинок. Таким образом Google хочет снизить количество фейков в сети.

Помимо этого, авторы могут добровольно добавлять метки к изображениям, которые созданы нейросетями, и поисковик будет их отображать. На это уже согласились Midjourney, Shutterstock и другие крупные сервисы. 
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Источник:
Tech Crunch
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