





Petal Search задумался как обходной путь для пользователей Huawei при поиске и установке приложений в условиях отсутствия доступа к магазину Google Play. Несмотря на это поисковик китайской компании быстро перерос в нечто большее. Поиск в интернете официальных APK-файлов помог получить производителю много знаний из области сканирования и индексирования. За счет этого Petal Search стал больше похож на обычную поисковую систему. «Запрет на Google» от администрации президента США Дональда Трампа, похоже, побудил Huawei самостоятельно заполнять пробелы в сервисах.Petal Search теперь поддерживает поиск новостей, изображений и видео, покупок и авиабилетов прямо из поисковой панели. Выступая на своей конференции разработчиков Huawei также объявила ряд ключевых поисковых партнеров, которые охватывают четыре основных поисковых запросов: новости, покупки, местные компании и путешествия. Они смогут добавлять в выдачу свои результаты с помощью растущего набора инструментов (API).Huawei, как и другие поисковые провайдеры, полагается на партнеров для выдачи агрегированных результатов. К ним относятся прямые каналы покупок или потоки данных в реальном времени, такие как свободные места на рейсах и информация о ценах. Наличие региональных партнеров также является ключом к предоставлению списков местных предприятий.Таким образом у компании есть возможность выступить в качестве нового конкурента для Google или Bing от Microsoft, по крайней мере, на мобильных устройствах. Huawei планирует постепенно снижать зависимость от партнеров и постепенно развертывать свой поисковый сервис. Точных сроков выхода на этот уровень пока нет, поскольку компания заявляет, что для неё качество превыше всего, и будет продолжать использовать партнеров в различных регионах в случае, если их услуги будут давать наилучшие результаты.Petal Search уже имеет несколько точек входа в программное обеспечение Huawei. Например, он интегрирован в раскрывающийся веб-поиск EMUI 11. Сервис был запущен всего четыре месяца назад, но он уже быстро превратился из временного решения в функциональную поисковую систему. Еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем поисковик Huawei станет достаточно мощной альтернативой Google, но предпосылки уже имеются.