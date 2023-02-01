Поисковик «Яндекса» изменится навсегда — всё из-за ChatGPT



Компания «Яндекс» разрабатывает нейросеть, которая сможет конкурировать с нашумевшим ИИ ChatGPT. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в компании.



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Компания «Яндекс» разрабатывает нейросеть, которая сможет конкурировать с нашумевшим ИИ ChatGPT. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в компании.Напомним, что ChatGPT — это чат-бот, который умеет отвечать почти на любые вопросы на разных языках, в том числе на русском . Эта нейросеть уже проходила экзамены в институтах, составляла сочинения и доклады вместо школьников и работала в качестве поисковика.Ранее мы рассказывали , что Google, видя популярность ChatGPT, в ускоренном режиме встраивает аналогичную нейросеть в свой поисковик. Согласно источнику, теперь и пресс-служба «Яндекса» подтвердила работу над новой нейросетью — она получит название YaLM 2.0. Судя по всему, технически нейросеть уже готова, и в скором времени начнется этап её обучения. Вот как описывается работа российского ИИ:

«Сгенерированный нейросетью текст практически невозможно отличить от написанного человеком, причем такого, который мог бы прочитать все книги и статьи в мире и после этого, вычленив главное, сформулировать полный и содержательный ответ».



Сейчас известно, что российский аналог ChatGPT интегрируют в собственный поисковик «Яндекса», «Алису», «Почту» и другие сервисы компании. Поскольку эта нейросеть изначально разрабатывается для работы с русским языком, можно ожидать, что её ответы будут лучше, чем у нашумевшего заморского собрата. Кроме того, качество и скорость работы поисковика «Яндекса» тоже значительно увеличится. Возможно, мы наблюдаем начало отказа от классической поисковой выдачи в пользу нейросетевого анализа информации.