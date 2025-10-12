Пока Дуров превращает Telegram в свалку, лучшая функция мессенджеров появилась... в iMessage





Отношение к голосовым сообщениям у всех пользователей смартфонов разное. Кто-то считает это просто удобным способом общения, кто-то ценит за возможность услышать голос родного человека; другие же не хотят либо не могут переключать всё внимание на отправителя войса и слушать в течение нескольких минут информацию, которую можно было передать десятком печатных слов.

К слову, в ВК Мессенджере тоже есть такая опция, и для Дурова это вдвойне стыдно: даже его бывший сервис внедрил настолько очевидную возможность, а в Telegram она до сих пор отсутствует даже за плату.

Что еще хорошего в iMessage?

Пока пользователи разбираются в своих предпочтениях, задача бизнеса и корпораций — дать удобные инструменты и тем, и другим. В плане голосовых сообщений мессенджеры в целом справляются с этой задачей довольно однотипно: любители войсов могут легко и быстро их записывать, а противники — расшифровывать в текст. WhatsApp позволяет это сделать бесплатно, а Telegram попросит купить подписку Premium за возможность транскрибировать аудио либо вовсе запретить их получение.Однако среди этих игроков внезапно отличился iMessage — нативный мессенджер от Apple. В странах СНГ он непопулярен, и совершенно напрасно, но сейчас не об этом. Некоторое время назад в iMess тоже появилась расшифровка голосовых, которая автоматически формировалась в чате. Но совсем недавно я обнаружил, что iMessage начал присылать все входящие войсы сразу в виде текста!Это же так просто и гениально: я просто получаю пуш, озаглавленный «Аудиосообщение» и сразу читаю его содержимое. Текст войса отображается как на локсрине iOS, так и на подключенных смарт-часах (в данном случае от Huawei).У меня возник вопрос: а чем занимаются разработчики WhatsApp и Telegram? Кажется, в попытках унизить друг друга и попутно заработать денег обе команды забыли, что неплохо бы еще и развивать свои продукты. Автоматическая транскрибация голосовых сообщений во входящих пушах — идеальная кандидатура на следующий апдейт любого из этих мессенджеров.Поскольку речь зашла о «яблочном» мессенджере, стоит кратко рассказать о его плюсах и минусах. Уверен, что многие из читателей никогда не пользовались iMessage. Немалая часть владельцев iPhone и вовсе не знает о его существовании, воспринимая приложение «Сообщения» исключительно как способ получать обычные СМС по сотовой сети.Прежде всего, iMessage хорош своей нативностью. Он по умолчанию встроен во все устройства Apple — iPhone, iPad, Mac, Apple Watch — а потому не требует установки, регистрации и настройки. Если у вас есть Apple ID — значит и аккаунт iMessage тоже имеется, эти понятия неразделимы.Писать в iMessage можно не только с номера (или на номер) телефона — в качестве логина можно использовать email, или даже несколько адресов и телефонов. Это значит, что можно общаться, не показывая свой номер телефона. Вы можете сами выбирать, с какого логина отправить каждое следующее сообщение, и на него же придет ответ; то есть разделить рабочие и личные контакты не составит труда.В iMessage есть все привычные нам функции: текстовые и голосовые сообщения, отправка стикеров и GIF, обмен медиафайлами (фото, видео, аудио). Приложение умеет отправлять геопозицию и имеет интеграцию с разными любопытными инструментами из App Store.А еще этот мессенджер предоставляет уникальные фишечки и эффекты для отправки, которые недоступны в сторонних. Например, можно нарисовать или написать что-либо на полотне светящейся краской, и получатель будет видеть этот процесс в реальном времени. Или отправить Memoji, который можно записать прямо в момент отправки — своего рода видеокружочек с вашей мимикой и звуком, только с виртуальным персонажем вместо лица.Ну и бонусом — это единственный мессенджер на iOS, в котором можно настроить собственный кастомный сигнал на входящие пуши. В последние пару лет Apple изменила работу рингтонов в iOS, так что для всех сторонних приложений теперь установлен единый звук — многие жалуются, что он тихий и невнятный. Для собственного мессенджера Apple вы можете установить любой сигнал из набора на входящие сообщения, как стандартный, так и собственный.Главным минусом является замкнутость в экосистеме Apple: общаться в iMessage можно только с теми, у кого есть хоть один «яблочный» девайс (необязательно именно iPhone). Если в вашем окружении много пользователей Android, то пользоваться iMess будет не очень удобно.Еще один недостаток — замороченность настройки. iMessage работает по умолчанию после входа в Apple ID, но если нет интернета, то может возникать сбой при отправке либо отправка может пройти как обычная СМС; заранее никогда не знаешь, что получится в результате. В целом неотделимость СМС от мессенджера в интерфейсе является проблемой, которая не решается уже много лет.