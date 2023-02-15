Показан крутейший концепт iOS 17. Если Apple не сделает что-то подобное, мы расстроимся





Графический дизайнер Паркер Ортолани создал визуальный концепт дальнейшего развития iOS. Он переработал дизайн операционной системы, сделав упор на расширение возможностей её интерфейса. Смартфон по сути превращается в абсолютно самостоятельную вещь — ему становятся не нужны сторонние приложения, даже многие фирменные приложения Apple не надо искать и запускать, поскольку информация с них выводится наглядно в виджетах на главном экране.







Концепт предусматривает широкий выбор настроек для кастомизации интерфейса — например, ещё больше виджетов и шрифтов (причём шрифты, можно скачивать со сторонних ресурсов). Настроенным экраном блокировки можно поделиться с другими пользователями, то есть появится нечто, подобное магазинам с темами оформления, которые есть у некоторых производителей Android-смартфонов.







Внешний вид уведомлений должен поменяться — они будут стилизованы под окно Dynamic Island. Более старые уведомления становятся всё прозрачнее и прозрачнее, как бы теряя актуальность со временем.







В Dynamic Island предлагается перенести мини-приложения (например, быстрые заметки), а также Siri.







На главном экране можно разместить виджеты, которые выполняют задачи с помощью функции Live Activities и обновляют информацию в режиме реального времени.







Паркер Ортолани придумал этот концепт лишь частично. О некоторых предложенных им функциям известно, что компания Apple готовит нечто подобное для последующих крупных обновлений iOS.

