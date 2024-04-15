Показан первый российский смартфон на базе KasperskyOS. Он работает!





«Лаборатория Касперского» показала журналистам свой первый «живой» образец смартфона на собственной одноименной ОС. Релиз произошел на саммите «Систем электрик».







Глава компании Евгений Касперский представил смартфон, собранный разработчиками «Аквариуса» с предустановленной KasperskyOS на борту. До этого система демонстрировалась на китайских девайсах, а теперь впервые заработала на российском.





«Работает. Это мое (имеется в виду смартфон). Железка — «Аквариус». Весь софт, операционная система, начиная от загрузки — все наше», — Евгений Касперский.



Показанный гаджет является одним из исследовательских образцов. В компании пояснили, что KasperskyOS может работать на самых разных смартфонах, как китайских, так и российских, однако устройство должно соответствовать «определенным условиям». К сожалению, на фото и видео смартфон не попал.