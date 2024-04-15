Показан первый российский смартфон на базе KasperskyOS. Он работает!

Олег

KasperskyOS



«Лаборатория Касперского» показала журналистам свой первый «живой» образец смартфона на собственной одноименной ОС. Релиз произошел на саммите «Систем электрик».

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Глава компании Евгений Касперский представил смартфон, собранный разработчиками «Аквариуса» с предустановленной KasperskyOS на борту. До этого система демонстрировалась на китайских девайсах, а теперь впервые заработала на российском.

«Работает. Это мое (имеется в виду смартфон). Железка — «Аквариус». Весь софт, операционная система, начиная от загрузки — все наше», — Евгений Касперский. 

Показанный гаджет является одним из исследовательских образцов. В компании пояснили, что KasperskyOS может работать на самых разных смартфонах, как китайских, так и российских, однако устройство должно соответствовать «определенным условиям». К сожалению, на фото и видео смартфон не попал. 

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Источник:
ТАСС
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Комментарии

YABLOKOFON
+125
YABLOKOFON
На фото и видео смартфон не попал потому что это всё тот же китайский смартфон с шильдиком по этому и не попал)))
2 часа назад в 21:01
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+44
Лимонсенсий
Работает? Или может просто включился? И то на словах без видели даже фото 😂хотелось бы увидеть магазин приложений Касперский 😂😂😂
час назад в 22:00
#
SithV
+1657
SithV
Итс э революшен, Женя!
34 минуты назад
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