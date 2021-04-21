Смарт-метка Apple AirTag обнаруживается Android-смартфоном, правда пользоваться ею таким образом не получится. Об этом сообщила служба поддержки Apple в свежей статье на официальном сайте компании.
Согласно сообщению, AirTags получат умный «режим пропажи», благодаря чему потерянную метку могут вернуть владельцу. Если поднести любой смартфон с NFC — даже с ОС Android на борту — к чужому AirTag, можно будет перейти по персональной ссылке его владельца. URL-адрес появится на экране смартфона автоматически — это похоже на процесс сканирования QR-кода. Открыв персональную ссылку, нашедший сможет увидеть информацию об устройстве — например, его серийный номер. Если владелец уже отметил свой AirTag как потерянный, на той же странице можно будет увидеть информацию, которую он посчитал нужным заранее указать в приложении «Локатор» — в частности, это может быть домашний адрес или контакты для связи. Кстати, на этом моменте можно сделать вывод, что новый аксессуар довольно плотно связан с приложением «Локатор» — следовательно, пока оно не появится для Android, AirTag вряд ли полноценно заработает на этой ОС.
Стоит напомнить, что AirTags получат возможность определять и отсылать владельцу свою геолокацию в том числе с помощью чужих iPhone, находящихся поблизости. Похожая система уже реализована в актуальной линейке устройств; для нее задействуется Bluetooth, а в поддерживаемых странах — чип 5G UltraWide. Информация передается в зашифрованном виде, при этом шанс найти свою метку очень велик, так как довольно много людей пользуются смартфонами от Apple. Помимо этого, приложение «Локатор» научилось определять слежку при помощи умных аксессуаров.
Помимо AirTag, компания представила новые iMac с цветным корпусом и чипом Silicon M1, а также анонсировала iPad Pro с дисплеем mini-LED — в нём тоже используется прошлогодний процессор от Apple. Наверное, настолько странной ситуация на рынке не была никогда: в течение одного часа были представлены и настольный компьютер, и планшет, которые управляются одной и той же системой-на-чипе и практически равны по мощности. Похоже, компания очень довольна своим процессором и намерена использовать его в максимальном количестве устройств.
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