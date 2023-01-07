AirPods Apple Инсайды

Похоже, Apple готовит супердоступные AirPods Lite. Что за наушники?

Олег

AirPods Lite


Компания Apple готовит к релизу новую версию фирменных наушников AirPods, которую смогут себе позволить почти все. Об этом пишет Hypebeast.

Согласно источнику, аналитик и инсайдер Джефф Пу раскрыл подробности о грядущем расширении линейки AirPods. Он говорит, что компания Apple собирается выпустить супердоступные беспроводные наушники AirPods Lite — этот аксессуар должен будет конкурировать с недорогими наушниками других брендов и разместится в ценовой нише около 100-120 долларов.

Относительно технической составляющей AirPods Lite инсайдер почти ничего не сообщал. Можно предположить, что бюджетные наушники должны предложить покупателю фирменный экспириенс и фишки экосистемы Apple, при этом каких-то топовых функций вроде Spatial Audio или тем более шумоподавления в них, по идее, не будет. Джефф уверен, что устройство будет выпущено в 2023 году и будет продаваться за $129.

Ранее мы рассказали, каких устройств от Apple не стоит ждать в 2023 году. 

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Источник:
Hypebeast
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Комментарии

+39
NYX
Супербюджет за 130$ 🤣
Я представляю какой там будет звук, если в супердорогих он суперотстой.
Сегодня в 13:41
#
Konstantin Bulatnikov
+118
Konstantin Bulatnikov NYX
Согласен полностью, я сомневаюсь что они будут лучше Китайцев за 29-30 УЕ...
Сегодня в 13:50
#
+240
Alex82 NYX
))
Сегодня в 14:56
#
Bor™
+567
Bor™
140 — 150 $/€ это цена первого поколения air pod’s на данный момент в европе. Что за бред несёт этот эксперт …
Сегодня в 13:55
#
tellurian
+4911
tellurian
Цена должна быть менее 100$, так как у них есть модель за 129$.
Сегодня в 14:19
#
+54
arnikrock
"Не надо делить шкуру не убитого медведя",- русская поговорка☠️
Сегодня в 14:59
#
kardigan
+2954
kardigan
Уже есть бюджетные-китайцы делают. Звук не хуже, качество сборки и материаллы, как впрочем и упаковка просто на высоте.
Так что вряд ли это прокатит, поскольку цена в 110 бакинских уже не хилая для бюджета.
У меня есть наушники airpods 3 купленые в днс и такие же ( китайские ) купленые в не скажу каком магазе. Так вот, качество звука и сопрежение у них одинаковое. Переключать между телефоном, планшетом и apple tv я их не пробовал, нет необходимости.
Так что можно думать, что дешёвые airPods уже есть и стоят они окало 50 у.е
Сегодня в 15:09
#
tellurian
+4911
tellurian kardigan
Николем не умеют переключаться между устройствами : планшет-телефон- ноут /(
Сегодня в 17:01
#
+39
NYX tellurian
Это все конечно замечательно. Скажи, зачем все это нужно. И ещё напомни, сколько лет они налаживали эту фичу, чтобы она вменяемо работала и не трахала мозги.
6 минут назад
#