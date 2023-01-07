Похоже, Apple готовит супердоступные AirPods Lite. Что за наушники?

Компания Apple готовит к релизу новую версию фирменных наушников AirPods, которую смогут себе позволить почти все. Об этом пишет Hypebeast.
Согласно источнику, аналитик и инсайдер Джефф Пу раскрыл подробности о грядущем расширении линейки AirPods. Он говорит, что компания Apple собирается выпустить супердоступные беспроводные наушники AirPods Lite — этот аксессуар должен будет конкурировать с недорогими наушниками других брендов и разместится в ценовой нише около 100-120 долларов.
Относительно технической составляющей AirPods Lite инсайдер почти ничего не сообщал. Можно предположить, что бюджетные наушники должны предложить покупателю фирменный экспириенс и фишки экосистемы Apple, при этом каких-то топовых функций вроде Spatial Audio или тем более шумоподавления в них, по идее, не будет. Джефф уверен, что устройство будет выпущено в 2023 году и будет продаваться за $129.
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