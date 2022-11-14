Похоже, Apple передумала захламлять iOS рекламой

Инсайдеры сообщили о планах Apple относительно внедрения рекламы на iPhone. Об этом написали в 9to5Mac.
Речь идет о нововведении iOS 16.1, после которого в App Store начало появляться больше персонализированной рекламы. В связи с этим энтузиасты даже исследовали уровень приватности App Store и других приложений, после чего подали в суд на компанию. Увеличившееся количество рекламы вызвало большое недовольство пользователей iPhone.
Новый инсайд сообщает, что ситуация не так серьезна, как изначально предполагалось. Судя по всему, Apple не будет кардинально увеличивать количество рекламы в iOS, поскольку компанию устраивает текущий уровень дохода от рекламного бизнеса. Получается, что два новых места под баннеры на страницах App Store — это всё, что мы увидим в ближайшее время. В других местах системы рекламы не появится.
Ранее мы рассказали, что Apple лишилась нескольких важных инженеров, из-за чего процесс разработки собственного поисковика теперь застрянет минимум на четыре года.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides