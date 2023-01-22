Похоже, Apple оставит нас без весенней презентации в этом году

В новом выпуске информационного бюллетеня Power On журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о планах Apple на ближайшие полгода.
По словам инсайдера, на прошлой неделе компания провела анонсы всех запланированных к релизу устройств и на весну попросту ничего не осталось. Напомним, в прошлом году Apple провела презентацию в марте, на которой были представлены новый iPhone SE, iPad Air на M1, Mac Studio, мощнейший чип M1 Ultra и монитор Studio Display, а в позапрошлом весной мы увидели разноцветные iMac на M1, iPad Pro с M1, поисковый трекер AirTag и обновлённую приставку Apple TV 4K.
Вероятно, теперь Apple сосредоточится на подготовке ко Всемирной конференции разработчиков WWDC, которая состоится в июне. По слухам, в рамках этого мероприятия компания наконец-то представит свой шлем смешанной реальности, а новый Mac Pro на чипах M-серии и 15-дюймовый MacBook Air могут быть анонсированы в пресс-релизах в течение следующих 6 месяцев.
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