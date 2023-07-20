Похоже, Apple отказалась обновлять самый ожидаемый iPhone

Фото: MacRumors



Компания Apple больше не планирует выпускать iPhone SE. Об этом пишет MacRumors.



Ранее инсайдеры сообщали, что в 2024 году Apple собирается обновить iPhone SE до четвертого поколения. Напомним, что это самая доступная модель айфона, которая с самого первого релиза стоит дешевле других — многие покупают iPhone SE как второй телефон для себя, основной для ребенка, или же используют эту модель для первого знакомства с iPhone. Обновления iPhone SE всегда долгожданны, так как это самый доступный айфон на рынке.





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Теперь же аналитики из Barclays сообщают, что в 2024 году не стоит ждать iPhone SE 4. С четвертым поколением «бюджетки» связан целый ряд ожиданий: например, считалось, что он выйдет в корпусе iPhone XR и получит Touch ID в боковой кнопке вместо Face ID, а также дисплей диагональю 6,1 дюйма и плоские грани.



Минг-Чи Куо считает, что ждать iPhone SE 4 стоит не раньше 2025 года — именно тогда Apple должна завершить разработку собственного модема и новинка получит именно его. Напомним, что в последний раз iPhone SE обновился почти полтора года назад, в марте 2022-го, получив лишь более свежий чип и очень незначительные изменения в «железе».



Ранее мы Теперь же аналитики из Barclays сообщают, что в 2024 году не стоит ждать iPhone SE 4. С четвертым поколением «бюджетки» связан целый ряд ожиданий: например, считалось, что он выйдет в корпусе iPhone XR и получит Touch ID в боковой кнопке вместо Face ID, а также дисплей диагональю 6,1 дюйма и плоские грани.Минг-Чи Куо считает, что ждать iPhone SE 4 стоит не раньше 2025 года — именно тогда Apple должна завершить разработку собственного модема и новинка получит именно его. Напомним, что в последний раз iPhone SE обновился почти полтора года назад, в марте 2022-го, получив лишь более свежий чип и очень незначительные изменения в «железе».Ранее мы рассказали, какие модели iPhone не стоит покупать на вторичном рынке в 2023 году и назвали веские причины такого решения.