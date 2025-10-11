Похоже, Apple отреклась от своего революционного устройства. Сочувствуем всем, кто его купил

Компания Apple отказалась от идеи развивать линейку Vision Pro и сейчас полностью переключила внимание на другую новинку. Об этом пишет MacRumors.
Напомним, что гарнитура Apple Vision Pro была представлена в середине 2023 года после знаменитого One more thing из уст Тима Кука. Устройство позиционировалось как наступающее будущее и стоило как несколько топовых айфонов. Однако спустя пару лет стало ясно, что девайс не взлетел: купили его лишь гики и блогеры, а 3D-контента особо не появилось, несмотря на то, что снимать его можно прямо с айфона.
Согласно источнику, неудачу признала даже сама Apple, хоть пока и непублично. Инсайдеры сообщают, что команда переключилась на умные очки и видит в них гораздо больше перспективы. Остановлена разработка даже бюджетной версии шлема Vision Air. Ожидается, что первые легкие и компактные смарт-очки могут быть выпущены уже в 2026 году.