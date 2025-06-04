Похоже, Apple собирается превратить «Сообщения» в полноценный мессенджер

Компания Apple планирует встроить в приложение «Сообщения» в iOS 26 функцию перевода и опросы. Об этом рассказали журналисты 9to5Mac.
Сейчас также можно перевести сообщение долгим нажатием на него, но Apple собирается автоматизировать этот процесс.
Кроме того, разработчики планируют добавить опцию опросов в «Сообщения». Скорее всего, она будет реализована с помощью Apple Intelligence, при этом Apple будет предлагать категории опросов.
Эти и другие новые функции iOS 26 будут представлены на Всемирной конференции разработчиков, которая стартует уже в понедельник, 9 июня.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides