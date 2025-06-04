Похоже, Apple собирается превратить «Сообщения» в полноценный мессенджер







Компания Компания Apple планирует встроить в приложение «Сообщения» в iOS 26 функцию перевода и опросы. Об этом рассказали журналисты 9to5Mac. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Судя по всему, в iOS 26 инженеры реализуют то, что уже некоторое время есть в мессенджерах. Система сможет автоматически переводить входящие и исходящие сообщения, когда вы общаетесь с кем-то, кто говорит на другом языке.Сейчас также можно перевести сообщение долгим нажатием на него, но Apple собирается автоматизировать этот процесс.Кроме того, разработчики планируют добавить опцию опросов в «Сообщения». Скорее всего, она будет реализована с помощью Apple Intelligence, при этом Apple будет предлагать категории опросов.Эти и другие новые функции ‌iOS 26‌ будут представлены на Всемирной конференции разработчиков, которая стартует уже в понедельник, 9 июня.