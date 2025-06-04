Похоже, Apple собирается превратить «Сообщения» в полноценный мессенджер

Фархад

iMessage

Компания Apple планирует встроить в приложение «Сообщения» в iOS 26 функцию перевода и опросы. Об этом рассказали журналисты 9to5Mac.

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Судя по всему, в iOS 26 инженеры реализуют то, что уже некоторое время есть в мессенджерах. Система сможет автоматически переводить входящие и исходящие сообщения, когда вы общаетесь с кем-то, кто говорит на другом языке.

Сейчас также можно перевести сообщение долгим нажатием на него, но Apple собирается автоматизировать этот процесс.

Кроме того, разработчики планируют добавить опцию опросов в «Сообщения». Скорее всего, она будет реализована с помощью Apple Intelligence, при этом Apple будет предлагать категории опросов.

Эти и другие новые функции ‌iOS 26‌ будут представлены на Всемирной конференции разработчиков, которая стартует уже в понедельник, 9 июня.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+670
law
На маке бы лучше до ума довели…
Вчера в 23:13
#
Дмитрий Могучев
+508
Дмитрий Могучев
Раньше Apple были впереди всех , теперь в роли догоняющих…
Сегодня в 07:34
#
tellurian
+2421
tellurian Дмитрий Могучев
С одной стороны да, с другой делают некоторые вещи более удобными в мелочах.
Сегодня в 09:35
#
+93
Gntlmn Mthfcng
Главная проблема аймесседж — его тормознутость и очень долгая отправка. Если сделают скорость как WhatsApp будет огонь
Сегодня в 08:53
#
Сергей Вахтин
+121
Сергей Вахтин
Никакой тормознутости у него нет. Если будет кроссплатформенным да функционал подтянут, то может что-то и получится путёвое.
2 часа назад в 11:59
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