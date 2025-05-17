Похоже, долгожданный iPhone Fold будет обычным клоном Galaxy Z Fold

Первый складной iPhone, премьера которого ожидается в 2026 или 2027 году, сейчас проходит этап тестирования в инженерных лабораториях Apple. Согласно свежим утечкам из Кореи, внешний экран устройства получит стандартный вырез под селфи-камеру, тогда как внутренний — подэкранную камеру, как это реализовано в Samsung Galaxy Z Fold 6.
Текущий прототип устройства лишился Face ID — вместо этого используется боковой сканер отпечатков пальцев Touch ID, встроенный в кнопку питания. Размеры дисплеев были немного уменьшены по сравнению с предыдущими прототипами, однако разрешение и соотношение сторон остались прежними.
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