Похоже, долгожданный iPhone Fold будет обычным клоном Galaxy Z Fold

Фархад

iFold

Первый складной iPhone, премьера которого ожидается в 2026 или 2027 году, сейчас проходит этап тестирования в инженерных лабораториях Apple. Согласно свежим утечкам из Кореи, внешний экран устройства получит стандартный вырез под селфи-камеру, тогда как внутренний — подэкранную камеру, как это реализовано в Samsung Galaxy Z Fold 6.

Текущий прототип устройства лишился Face ID — вместо этого используется боковой сканер отпечатков пальцев Touch ID, встроенный в кнопку питания. Размеры дисплеев были немного уменьшены по сравнению с предыдущими прототипами, однако разрешение и соотношение сторон остались прежними.

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По данным инсайдеров, Apple делает ставку на премиальное качество исполнения: ранее сообщалось, что компания создает шарнир нового поколения с уменьшенной складкой и улучшенной надёжностью. Если этот проект удастся реализовать, складной iPhone Fold может стать самым технологически продвинутым решением в сегменте к моменту своего выхода.
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Источник:
GSM Arena
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Комментарии

+110
Smerch777S
Ещё 150 раз всё поменяется! К гадалке не ходи…..
Вчера в 21:02
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+27
TheEwb
Да и пох айфон имеет ремки


14 про
Асе остальное дичь
Сегодня в 07:10
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