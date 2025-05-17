Похоже, долгожданный iPhone Fold будет обычным клоном Galaxy Z Fold







Первый складной

Первый складной iPhone , премьера которого ожидается в 2026 или 2027 году, сейчас проходит этап тестирования в инженерных лабораториях Apple. Согласно свежим утечкам из Кореи, внешний экран устройства получит стандартный вырез под селфи-камеру, тогда как внутренний — подэкранную камеру, как это реализовано в Samsung Galaxy Z Fold 6.

Текущий прототип устройства лишился Face ID — вместо этого используется боковой сканер отпечатков пальцев Touch ID, встроенный в кнопку питания. Размеры дисплеев были немного уменьшены по сравнению с предыдущими прототипами, однако разрешение и соотношение сторон остались прежними. Текущий прототип устройства лишился Face ID — вместо этого используется боковой сканер отпечатков пальцев Touch ID, встроенный в кнопку питания. Размеры дисплеев были немного уменьшены по сравнению с предыдущими прототипами, однако разрешение и соотношение сторон остались прежними. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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По данным инсайдеров, Apple делает ставку на премиальное качество исполнения: ранее сообщалось, что компания создает шарнир нового поколения с уменьшенной складкой и улучшенной надёжностью. Если этот проект удастся реализовать, складной iPhone Fold может стать самым технологически продвинутым решением в сегменте к моменту своего выхода.