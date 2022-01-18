Компания Tesla может представить еще одну версию электропикапа Cybertruck будущей весной. Об этом сообщает зарубежное издание Tom’s Guide со ссылкой на инсайдеров.
Согласно источнику, Илон Маск может показать в марте еще один Cybertruck — это будет уменьшенная версия оригинального пикапа. Дело в том, что классический «кибертрак» имеет довольно внушительные габариты. И если на американских трассах и городских дорогах такая машина проедет без проблем, то вот по узким европейским улочкам — вряд ли. Кроме того, в мире вообще мало где любят огромные пикапы, в отличие от США. Поэтому новая версия будет создана специально для европейских клиентов.
Инсайдер InsideEVs поясняет, что в марте Tesla представит классический Cybertruck со значительными изменениями — ранее мы уже рассказывали о некоторых из них. Что же касается «младшего брата» электропикапа, то никаких отличий от оригинального авто в нем не будет. Cybertruck mini станет просто уменьшенной на 15-20% версией большой машины, впервые представленной в 2019 году.
Ранее у Илона Маска уже возникали сложности с запуском массового производства оригинального Cybertruck. Прежде всего, его презентация состоялась прямо перед началом пандемии COVID-19, что серьезно повлияло на планы и возможности Tesla. Кроме того, в дизайне самого электропикапа оказалось множество деталей, которые плохо совместимы с реальностью — в угоду впечатляющему внешнему виду электрокар вызвал вопросы по части безопасности и практичности. Эксперты говорят, что автомобиль однозначно будет дорабатываться, так как выпускать его на дорогу в исходном виде просто опасно.
Между тем российские блогер Валентин Wylsacom уже построил свой Cybertruck в Воронеже. Он потратил на него более 3 млн рублей, и работы еще продолжаются. Не исключено, что он захочет опередить Маска еще раз и возьмется за mini-версию электропикапа.
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Уже на сайте упоминания про 2022 год убрали. ;(