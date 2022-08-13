iPhone 14 Pro Утечки

iPhone 14 Pro не получит долгожданного улучшения. Но при этом значительно подорожает

Олег

iPhone 14 Pro


Будущая линейка iPhone 14 не получит увеличения базовой емкости накопителя. Так считает инсайдер, на которого ссылается MacRumors.

Ранее мы сообщали, что свежие iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут стоить дороже, чем модели 13-й линейки — в этом уверен известный аналитик Минг-Чи Куо. Кроме того, по его мнению, смартфоны получат увеличенный объем внутреннего хранилища: 256 Гб в базе вместо 128. Однако новые утечки опровергают эту информацию.

Согласно источнику, инсайдер по имени Джефф Пу, который работает в Haitong International поначалу согласился с приведенными выше тезисами, однако позже выпустил опровержение. По его мнению, во всей линейке iPhone 14 останутся модели с накопителем 128 Гб, при этом ценник на Pro-модели всё равно будет увеличен.

Пу не уточняет, насколько поднимется цена iPhone 14 Pro и iPhonr 14 Pro Max, но ранее сообщалось, что удорожание может составить 10-15%. То есть, вместо $999 стоимость составит либо $1099, либо $1149, и так далее.

Ранее мы рассказали, чего можно ждать от будущей презентации Apple в сентябре. Помимо iPhone 14, там могут показать еще пять новых девайсов: включая AirPods Pro 2. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4386
Carter_Mayers
256ГБ в базовой версии вообще зачётно, например предкам с таким объёмом за глаза хватит. Да и те, кто не хочет переплачивать будут вполне себе рады, а для всех остальных есть версия на 512ГБ, но терик или два будет уж слишком много для смартфона
40 минут назад
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