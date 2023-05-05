Похоже, iPhone 15 Pro всё-таки не получит самое приятное нововведение

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Один из ключевых поставщиков Apple, Cirrus Logic, в ходе выступления перед акционерами официально подтвердил, что компания передумала оснащать смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max новым типом кнопок.
Cirrus Logic производит вибромоторчики Taptic Engine, которые используются во всех iPhone, Apple Watch и трекпадах MacBook с 2015 года. Изначально предполагалось, что топовые модели серии iPhone 15 получат монолитную сенсорную кнопку регулировки громкости с тактильным откликом и Taptic Engine вместо механической качельки из двух отдельных клавиш.
Теперь поставщик сообщил, что некий «новый продукт», который должен выйти этой осенью, всё же не получит дополнительный модуль Taptic Engine. Разумеется, речь идёт об iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Тем не менее Cirrus Logic планирует «вывести на рынок новый компонент для смартфонов в следующем году».
Стоит отметить, что ранее об отказе от нового типа кнопок в iPhone 2023 года
писал аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо. По его словам, компания передумала их внедрять из-за «нерешённых технических проблем перед началом массового производства».