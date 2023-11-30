Похоже, iPhone и Mac скоро подорожают. Apple частично перенесёт производство чипов в США

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

В рамках своих усилий по расширению производства в США компания Apple объявила, что скоро приступит к «упаковке» чипов на новом заводе в Аризоне.Сами микросхемы будут производиться на близлежащем заводе TSMC в США, а предприятие Amkor займётся упаковкой — последним этапом, который защищает чипы от физического повреждения.Согласно заявлению, Amkor инвестирует около $2 млрд в этот объект, а количество сотрудников превысит отметку в 2000 человек.Apple и Amkor планируют начать производство чипов для iPhone, iPad и Mac на новом заводе в течение следующих 2-3 лет.Сейчас все эти процессы выполняются у китайских подрядчиков, а частичный перенос производства в США может отразиться на конечной стоимости гаджетов Apple. Вполне вероятно, что эти девайсы будут продаваться только на внутреннем рынке США, однако, Apple при желании может сравнять цены по всему миру.