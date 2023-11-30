Похоже, iPhone и Mac скоро подорожают. Apple частично перенесёт производство чипов в США

Фархад
Apple

В рамках своих усилий по расширению производства в США компания Apple объявила, что скоро приступит к «упаковке» чипов на новом заводе в Аризоне. 

Сами микросхемы будут производиться на близлежащем заводе TSMC в США, а предприятие Amkor займётся упаковкой — последним этапом, который защищает чипы от физического повреждения.

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Согласно заявлению, Amkor инвестирует около $2 млрд в этот объект, а количество сотрудников превысит отметку в 2000 человек.

Apple и Amkor планируют начать производство чипов для iPhone, iPad и Mac на новом заводе в течение следующих 2-3 лет.

Сейчас все эти процессы выполняются у китайских подрядчиков, а частичный перенос производства в США может отразиться на конечной стоимости гаджетов Apple. Вполне вероятно, что эти девайсы будут продаваться только на внутреннем рынке США, однако, Apple при желании может сравнять цены по всему миру.
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Источник:
Apple
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Комментарии

–992
NYX
Бегом надо брать. Бегооом.
час назад в 19:19
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Dmitriy
+799
Dmitriy
Ну в штатах за копейки как в Китае работать не будут. Так что производство подорожает реально.
час назад в 19:21
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tellurian
+4707
tellurian Dmitriy
В Китае за копейки мало кто готов работать.
час назад в 19:31
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