Россия VPN

Похоже, несколько VPN-сервисов готовят к блокировке

Артем
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Роскомнадзор обновляет списки VPN-сервисов, которые подлежат блокировки.

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. Среди ряда Telegram-каналов начала распространятся информация, что Роскомнадзор заблокирует несколько популярных VPN-сервисов. Среди нарушителей законодательства якобы оказались: Cyberchost VPN, Mcafee VPN, Quark VPN, Ultrasurf VPNm, VPN Super Unlimited Proxy, Zenmate VPN, VPN Russia — Unblock Proxy, VPN HUB и другие.

По информации источника РКН прокомментировал ситуацию о блокировке сервисов следующим сообщением:

«Роскомнадзор ведет постоянный анализ, обновляя перечень VPN, работающих в России, принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство».

В ведомстве также напомнили, что обход блокировок противоправного контента признаются угрозой. Их использование приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизмом и склонением к суициду.
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Источник:
ТАСС
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Комментарии

+10
Aleks Vlasov
Забирают лекарство от зомбоящика
11 октября 2022 в 15:46
#
EDD
+68
EDD Aleks Vlasov
Главное — знать правильные аптеки, где его ещё можно достать))
12 октября 2022 в 10:53
#
Alager Alagerov
+49
Alager Alagerov
Учитесь ребята поднимать туннели в WireGuard и будет вам счастье.
11 октября 2022 в 16:00
#
+5
iMorphey Alager Alagerov
Есть статейка в инете как настроить warp wireguard на iphone правильно. Он работает неограниченное время. И не надо пересоздавать ничего.
11 октября 2022 в 16:37
#
+315
Mikkas Alager Alagerov
И скорость хорошая! 👍
11 октября 2022 в 19:02
#
Alager Alagerov
+49
Alager Alagerov
Небольшая подсказка
11 октября 2022 в 16:04
#
EDD
+68
EDD Alager Alagerov
Outline тоже неплохой сервис.
12 октября 2022 в 03:39
#
Seagull
–463
Seagull
Browsec вроде как давно заблокирован, но прекрасно работает
11 октября 2022 в 16:15
#
YABLOKOFON
+32
YABLOKOFON
Anus себе заблокируй РКН

Поднимайте свои VPS и настраиваете WireGuard
11 октября 2022 в 22:07
#