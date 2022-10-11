Похоже, несколько VPN-сервисов готовят к блокировке

«Роскомнадзор ведет постоянный анализ, обновляя перечень VPN, работающих в России, принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство».

Роскомнадзор обновляет списки VPN-сервисов, которые подлежат блокировки.Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. Среди ряда Telegram-каналов начала распространятся информация, что Роскомнадзор заблокирует несколько популярных VPN-сервисов. Среди нарушителей законодательства якобы оказались: Cyberchost VPN, Mcafee VPN, Quark VPN, Ultrasurf VPNm, VPN Super Unlimited Proxy, Zenmate VPN, VPN Russia — Unblock Proxy, VPN HUB и другие.В ведомстве также напомнили, что обход блокировок противоправного контента признаются угрозой. Их использование приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизмом и склонением к суициду.