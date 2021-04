Samsung подала заявку на регистрацию торгового знака Armor Frame, что может указывать на перемены в конструкции гибких смартфонов компании. Об этом рассказала PhoneArena со ссылкой на последний отчет сайта Let’s Go Digital.Согласно официальной информации, Samsung хочет зарегистрировать торговый знак Armor Frame не только в Южной Корее, но и в Европе и США. Это может означать, что применяться он будет в продуктах, которые распространяются по всему миру. Let’s Go Digital считает, что всё это ради будущего Galaxy Z Fold 3. Актуальные гибкие смартфоны не отличаются высокой прочностью, но Armor Frame, возможно, исправит ситуацию. Galaxy Fold 2, как и другие флагманы Samsung, сделаны из металла и алюминия. Однако алюминиевая рамка не обеспечивает ни высокой ударопрочности, ни устойчивости к сгибанию. Аналитики предполагают, что новая рамка может быть сделана из углерода и титана — конструкция получится очень крепкой и легкой. Есть и минус — материалы эти очень дорогие. Но, с учетом ценовой политики линейки гибких смартфонов, компания может найти компромисс. Let’s Go Digital утверждают, что Armor Frame станет эксклюзивной фишкой большого Fold, и не будет использоваться в более «бюджетной» вертикальной «раскладушке» компании.Инсайдеры упоминали также и о стекле внутреннего гибкого экрана. Сейчас дисплей прикрыт так называемым UTG — это ультратонкое стекло (кстати, тоже товарный знак Samsung, зарегистрированный всего за три месяца до выхода смартфона с этой технологией). Ожидается, что в третьем поколении Fold UTG станет толще, что придаст жесткости всей конструкциии. Кроме того, Galaxy Z Fold 3 , по предположениям аналитиков, будет поддерживать стилус S Pen, а значит покрытие дисплея действительно нуждается в усовершенствовании.