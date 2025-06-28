Похоже, Samsung представит тройной фолд на презентации Unpacked в июле

Фархад

Galaxy G

На фоне подготовки к мероприятию Unpacked, которое пройдёт 9 июля, в сети всплывают слухи о дебюте абсолютно нового для Samsung устройства — тройного складного смартфона (в народе — трикалдушка).

По информации китайских инсайдеров из Weibo, предполагаемый Galaxy G Fold покажут в июле, но в продажу он поступит лишь в октябре. Такой подход позволит Samsung создать задел к праздничному сезону и привлечь внимание к уникальному форм-фактору. В отличие от Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7, которые представляют собой доработку уже знакомых дизайнов, трикладушка сможет предложить пользователям абсолютно новый экспириенс.

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Стоит отметить, что Samsung показавала концепты устройств с двумя шарнирами ещё несколько лет назад, но первым коммерческим продутом tri-fold стал HUAWEI Mate XT Ultimate.
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Источник:
SamMobile
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Комментарии

+1
maikl120960
круто 🤟
Вчера в 20:57
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Yuri Konst
+71
Yuri Konst
Так трикалдушка или трикладушка? Определитесь)
Вчера в 23:52
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