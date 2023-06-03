Похоже, у нового шлема Apple будет много общего с iPad

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За несколько дней до начала конференции Apple WWDC 2023 авторитетный инсайдер под ником billbil_kun поделился новыми подробностями о первой AR/VR гарнитуре компании.По данным инсайдера, шлем будет доступен в шести различных цветах, включая черный, синий, серый, зеленый, розовый и в ещё одной неизвестной расцветке. Также есть вероятность, что Apple представит гарнитуру в двух вариантах памяти: на 128 ГБ и 256 ГБ. Интересно, что перечисленные расцветки совпадают с палитрой iPad Air 2020 года. Вполне вероятно, что гарнитура также получит фиолетовую версию.Многие западные СМИ относятся к этому инсайду скептически, но обычно billbil_kun предоставляет довольно точную информацию относительно невышедых продуктов. Возможно, сама гарнитура будет серебристой, а сменные ремешки к ней выйдут в ярких расцветках.Напомним, главное событие ИТ-индустрии этого лета, Всемирная конференция разработчиков Apple WWDC 2023, стартует уже в этот понедельник, 5 июня.