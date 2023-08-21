Похоже, YouTube в России частично заблокируют. Что это значит?

Артем
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«Ростелеком» тестирует специальный сервис, который будет фильтровать YouTube-контент, скрывая неугодный контент.

Об этом сообщает Rozetked, ссылаясь на информацию из телеграм-канала «ЗаТелеком». Согласно скриншоту, сотрудникам «Ростелекома» разослали письма с предложением поучаствовать в тестировании фильтра. По словам источника, на сайт, указанный в письме, можно было зайти в минувшую пятницу. Все видеоролики на тот момент запускались без проблем. Сейчас ресурс недоступен.

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Исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев рассказал, как зацензуреный YouTube будет работать если фильтр будет применен: 

«Прямой доступ к YouTube заблокируют, но смотреть видео с него можно будет через «прокладку» — этот портал «Ростелекома». Только смотреть получится уже не всё: котиков и кулинарию — пожалуйста, а крамольный с точки зрения власти контент он не пропустит».

Также Климарев дополнил, что если решение о цензуре на YouTube примут, то на создание фильтра уйдет около двух месяцев, и в этом нет особых технических сложностей нет. 

Сам «Ростелеком» пока никак не комментировал эту информацию. Предположения о создании сервиса цензуры для YouTube могут в итоге не подтвердиться.
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Источник:
Rozetked
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Комментарии

tellurian
+4891
tellurian
Думаю кто-нибудь напишет бота и завалят этот и портал количеством и объёмом трафика. Или DDoS атаками его положат.
Вчера в 16:19
#
+4745
Carter_Mayers
То-то Ростелеком в последние месяцы так зад свой надрывает, раз 10 уже подключить инэт предлагали. Многие знакомые и друзья от них сбежали, ибо блочат ту же Лампу и прочие аналогичные сервисы. Без этого сейчас хрен что посмотришь, поэтому госпровайдер последнее что подрубать нынче стоит. Раньше хоть скоростью брать могли, теперь не о чём стали
Вчера в 16:28
#
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