Похоже, YouTube в России частично заблокируют. Что это значит?

«Прямой доступ к YouTube заблокируют, но смотреть видео с него можно будет через «прокладку» — этот портал «Ростелекома». Только смотреть получится уже не всё: котиков и кулинарию — пожалуйста, а крамольный с точки зрения власти контент он не пропустит».

«Ростелеком» тестирует специальный сервис, который будет фильтровать YouTube-контент, скрывая неугодный контент.Об этом сообщает Rozetked, ссылаясь на информацию из телеграм-канала «ЗаТелеком». Согласно скриншоту, сотрудникам «Ростелекома» разослали письма с предложением поучаствовать в тестировании фильтра. По словам источника, на сайт, указанный в письме, можно было зайти в минувшую пятницу. Все видеоролики на тот момент запускались без проблем. Сейчас ресурс недоступен.Исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев рассказал, как зацензуреный YouTube будет работать если фильтр будет применен:Также Климарев дополнил, что если решение о цензуре на YouTube примут, то на создание фильтра уйдет около двух месяцев, и в этом нет особых технических сложностей нет.Сам «Ростелеком» пока никак не комментировал эту информацию. Предположения о создании сервиса цензуры для YouTube могут в итоге не подтвердиться.