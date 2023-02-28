Поколение Z массово скупают фотомыльницы, которые старше их самих. Чем айфон не устраивает?

Среди подростков и других представителей так называемого «поколения Z» замечена новая тенденция — ребята скупают старые цифровые фотоаппараты 2000-х годов выпуска. Об этом пишет The Conversation.Согласно источнику, молодые люди и девушки, родившиеся после 2000 года, всё чаще отдают приоритет старым цифровым «мыльницам», выпущенным в начале столетия. Нередко такие фотоаппараты старше, чем их новые владельцы. И эта тенденция давно вышла за пределы статистической погрешности: после снижения спроса на цифровые камеры с 2010 по 2021 годы в 2022-м произошел «ренессанс» таких девайсов.Автор исследования пишет, что в подобной статистике могла бы выражаться ностальгия по «старым-добрым» временам, но вряд ли люди, родившиеся с 2000 по 2010 года, могут ностальгировать по началу нулевых. Он обнаружил, что, выбирая старые «мыльницы», подростки выражают свои ценности и приоритеты.Обычно человек отдает предпочтение какой-то определенной технологии, руководствуясь двумя факторами: её полезность и простота использования. Но существуют и другие соображения — например, какой-то гаджет может помочь человеку прочувствовать приятные моменты жизни, расширять его утилитарный опыт взаимодействия с техникой до уровня хобби, развитие самоощущения или даже просто любопытство.Автор считает, что наличие цифровой камеры позволяет подростку удовлетворить большую часть из перечисленных выше факторов. Например, такая «мыльница» поможет прочувствовать важные моменты, не отвлекая уведомлениями или напоминаниями. Это узконаправленный девайс, и владелец об этом постоянно помнит.А еще старые камеры придают фотоснимкам разные интересные эффекты, которые усиливают «вес» фотографии как для её автора, так и для тех, кто её смотрит. Смартфон же, напротив, выдает «вылизанный», профессиональный кадр, который не спасут никакие фильтры.И наконец «мыльницы» из нулевых не позволяют быстро и просто опубликовать снимки в сети — а значит, публикации будут более осмысленными и продуманными. Всё вышеперечисленное помогает молодым людям найти и передать свою индивидуальность; это крайне важно в их возрасте, когда восприятие мира крайне чувствительно и восприимчиво. Так называемое «замедление жизни» ценно не только для людей старшего возраста, но и для ребят, утомленных постоянной гонкой за новинками.