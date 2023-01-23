Поколение Z отказывается от смартфонов в пользу кнопочных раскладушек. Причины очень понятны

В сети распространяется новый тренд — молодежь отказывается от смартфонов и переходит на кнопочные телефоны-«звонилки». Об этом пишут несколько зарубежных СМИ.
Согласно источнику, в TikTok, Twitter и других соцсетях массово появляются видеоролики с молодыми людьми и девушками, которые хвастаются своим телефоном-раскладушкой. Ребята устраивают короткие распаковки, демонстрируют чехлы и снимают гайды по этим телефонам. Недавно с таким устройством «засветилась» певица Камила Кабелло:
Хотя мода на телефоны-раскладушки началась довольно давно, чаще всего пользователи соцсетей покупают современные модели «звонилок», а не ретро-устройства. Новые раскладушки доступны на Amazon, в операторских салонах связи или даже в больших супермаркетах. Ребята говорят, что простой кнопочный телефон дает им больше уверенности в себе.
Например, 18-летняя Сэмми Палаццоло из Иллинойса, США признается — она по-новому увидела жизнь, когда перестала брать на вечеринки смартфон и начала пользоваться «звонилкой». Она договорилась с друзьями: вся компания оставляет дома смартфоны, берет «кнопкотыки» и отправляется на прогулку. Ребята звонят друг другу по обычной сотовой связи и фотографируются на плохонькие встроенные камеры.
Девушка рассказывает:
«На вечеринке человек говорит — боже мой, это что, раскладушка?! Завязывается разговор, я знакомлюсь с новыми людьми, это так круто».
Палаццо также признается, что смартфоны нередко портят ей послевкусие от хороших вечеров. Всё потому, что после вечеринок в соцсетях нередко появляются нежелательные фото или посты, и наутро всё это часто заканчивалось слезами. «Это точно из-за наших смартфонов», — говорит она. Теперь Сэмми с друзьями пользуются звонилками, которые при всём желании не позволят выложить в сеть двусмысленные посты.
Другая девушка, 18-летняя Рейган Бодер, делится еще парочкой нюансов. По её словам, кнопочные раскладушки в компании вызывают ностальгию и создают атмосферу. Она очень хочет, чтобы побольше друзей перешли на такие устройства во время прогулок.
Движение в сторону возврата к раскладушкам стало настолько популярно, что в соцсетях даже появился отдельный хэштег #BRINGBACKFLIPPHONES. Компания HMD Global, которой сейчас принадлежит некогда знаменитая Nokia, говорит, что клиенты поколения Z — это очень необычная публика для её продуктов.