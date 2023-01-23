Поколение Z отказывается от смартфонов в пользу кнопочных раскладушек. Причины очень понятны



В сети распространяется новый тренд — молодежь отказывается от смартфонов и переходит на кнопочные телефоны-«звонилки». Об этом пишут несколько зарубежных СМИ.



Согласно источнику, в TikTok, Twitter и других соцсетях массово появляются видеоролики с молодыми людьми и девушками, которые хвастаются своим телефоном-раскладушкой. Ребята устраивают короткие распаковки, демонстрируют чехлы и снимают гайды по этим телефонам. Недавно с таким устройством «засветилась» певица Камила Кабелло:







Хотя мода на телефоны-раскладушки началась довольно давно, чаще всего пользователи соцсетей покупают современные модели «звонилок», а не ретро-устройства. Новые раскладушки доступны на Amazon, в операторских салонах связи или даже в больших супермаркетах. Ребята говорят, что простой кнопочный телефон дает им больше уверенности в себе.



Например, 18-летняя Сэмми Палаццоло из Иллинойса, США признается — она по-новому увидела жизнь, когда перестала брать на вечеринки смартфон и начала пользоваться «звонилкой». Она договорилась с друзьями: вся компания оставляет дома смартфоны, берет «кнопкотыки» и отправляется на прогулку. Ребята звонят друг другу по обычной сотовой связи и фотографируются на плохонькие встроенные камеры.



Девушка рассказывает:

В сети распространяется новый тренд — молодежь отказывается от смартфонов и переходит на кнопочные телефоны-«звонилки». Об этом пишут несколько зарубежных СМИ.Согласно источнику, в TikTok, Twitter и других соцсетях массово появляются видеоролики с молодыми людьми и девушками, которые хвастаются своим телефоном-раскладушкой. Ребята устраивают короткие распаковки, демонстрируют чехлы и снимают гайды по этим телефонам. Недавно с таким устройством «засветилась» певица Камила Кабелло:Хотя мода на телефоны-раскладушки началась довольно давно, чаще всего пользователи соцсетей покупают современные модели «звонилок», а не ретро-устройства. Новые раскладушки доступны на Amazon, в операторских салонах связи или даже в больших супермаркетах. Ребята говорят, что простой кнопочный телефон дает им больше уверенности в себе.Например, 18-летняя Сэмми Палаццоло из Иллинойса, США признается — она по-новому увидела жизнь, когда перестала брать на вечеринки смартфон и начала пользоваться «звонилкой». Она договорилась с друзьями: вся компания оставляет дома смартфоны, берет «кнопкотыки» и отправляется на прогулку. Ребята звонят друг другу по обычной сотовой связи и фотографируются на плохонькие встроенные камеры.Девушка рассказывает:

«На вечеринке человек говорит — боже мой, это что, раскладушка?! Завязывается разговор, я знакомлюсь с новыми людьми, это так круто».