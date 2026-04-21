«Покойся с миром, Тим Эппл». Как отреагировали лидеры и политики на уход генерального директора Apple

Одним из самых внезапных анонсов Apple в апреле стал уход Тима Кука с поста генерального директора. Безусловно, это не могло не вызвать реакций от коллег, политиков и лидеров мнений. Собрали их публичные комментарии в этом материале.

«Тим Кук — легенда. Я очень благодарен за все, что он сделал, и я очень благодарен Apple».

«Я всегда был большим поклонником Тима Кука, а также Стива Джобса, но если бы Стив не был так рано ушедшим с планеты Земля и руководил компанией вместо Тима, компания процветала бы, но далеко не так, как при Тиме… Я был очень впечатлён тем, что глава Apple позвонил мне, чтобы «поцеловать меня в задницу»».

«Здесь, в Алабаме, мы всегда будем гордиться Тимом Куком! Он настоящий алабамец — родился в Мобиле и окончил местный университет. Я желаю Тиму Куку дальнейших успехов и благодарна за всё, что он сделал и будет делать для нашего штата».

«Apple не была бы той Apple, какой она является сегодня, без Тима Кука. Охватывая весь мир, налаживая отношения со странами с разной историей и поступая правильно по отношению к клиентам, людям, которые работали на него, и, конечно же, акционерам, к числу которых нам посчастливилось принадлежать… он единственный в своём роде».

«Покойся с миром, Тим Apple».

Напомним, с 1 сентября Джон Тернус, руководитель отдела аппаратной инженерии Apple, станет следующим генеральным директором компании, а Кук — исполнительным председателем совета директоров. В своей новой роли Кук будет помогать в «определенных аспектах» компании, включая «взаимодействие с политиками по всему миру».Одним из первых уход Кука прокомментировал глава OpenAI и создатель ChatGPT Сэм Альтман:Не обошлось и без высказываний действующего президента США Дональда Трампа:Губернатор Алабамы Кей Айви:Председатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет:А вот основатель Oculus VR Палмер Лаки был довольно краток в своём изречении:Это явная отсылка к ситуации, когда Трамп на встрече с главами технологических компаний изменил фамилию Кука и получилось Тим Эппл. К слову, Тим довольно бодро отреагировал на ситуацию и даже переименовал свои профили в соцсетях на Tim Apple на пару дней.