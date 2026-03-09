Покупать или нет? Вышли первые отзывы о бюджетном iPhone 17e







Пока Apple готовится к старту продаж нового iPhone 17e, в сети вышли первые обзоры устройства от крупных западных медиа и YouTube-блогеров. На первый взгляд может показаться, что это совершенно новый смартфон, но на практике изменений оказалось не так уж много. По сути, компания оставила знакомый дизайн прошлогодней модели и сосредоточилась на нескольких точечных апгрейдах. Пока Apple готовится к старту продаж нового iPhone 17e, в сети вышли первые обзоры устройства от крупных западных медиа и YouTube-блогеров. На первый взгляд может показаться, что это совершенно новый смартфон, но на практике изменений оказалось не так уж много. По сути, компания оставила знакомый дизайн прошлогодней модели и сосредоточилась на нескольких точечных апгрейдах. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Обзорщики в восторге от главного нововведения — поддержки MagSafe. Раньше бюджетная линейка Apple была лишена магнитной экосистемы аксессуаров, но теперь iPhone 17e полноценно работает с магнитными зарядками, кошельками, держателями и внешними аккумуляторами. При этом скорость беспроводной зарядки выросла до 15 Вт, тогда как раньше она ограничивалась 7,5 Вт.Второе важное изменение — базовый объём памяти. Теперь стартовая версия iPhone 17e получила сразу 256 ГБ, тогда как прошлое поколение начиналось со 128 ГБ. Для пользователей это означает, что можно дольше не думать о переполненном хранилище и не переплачивать за старшие конфигурации.Внутри смартфона также установлен новый процессор A19. По предварительным тестам он примерно на 15% быстрее чипа A18 из предыдущей модели и практически не уступает стандартному iPhone 17. Дополнительно Apple обновила модем до версии C1X — компания утверждает, что он обеспечивает почти двукратный прирост скорости 5G по сравнению с прошлым поколением.Однако не все эксперты считают iPhone 17e лучшим выбором. Некоторые обозреватели отмечают, что если есть возможность добавить немного денег, то обычный iPhone 17 выглядит гораздо интереснее. У него есть дисплей на 120 Гц, Dynamic Island, фронталка на 18 Мп и дополнительная сверхширокоугольная камера на 48 Мп.