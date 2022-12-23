AliExpress

Покупать на AliExpress снова выгодно! Внутренний курс доллара максимально близок к официальному

Александр


Последние пару недель рубль чувствует себя не очень хорошо — его курс относительно доллара и евро заметно упал. AliExpress оперативно отреагировал на это повышением собственного курса до запредельных значений. К примеру, вчера при официально установленном курсе 70,53 р. за доллар AliExpress пересчитывал цены так, будто доллар равняется почти 79 рублям.

Сегодня курс доллара вырос ещё сильнее, а AliExpress, напротив, снизил его, приблизив к официальному.

Курс доллара на 23.12.2022:

  • По версии Центробанка: 72,13 р.
  • На Мосбирже: 68,85
  • У AliExpress: 75,83 р.

Если ориентироваться на Центробанк (а многие банки при расчётах иностранной валютой берут курс именно оттуда, а не на Мосбирже), можно считать, что AliExpress установил внутренний курс довольно близко к официальному, что бывает крайне редко. Обычно курс доллара на AliExpress на 5-10 рублей выше в сравнении с установленным Центробанком.

Неизвестно, что будет с курсом рубля дальше, но формально покупки на AliExpress сейчас достаточно выгодные, поскольку при сохранении того же курса на ЦБ маркетплейс скорее всего повысит собственный курс на несколько рублей. В начале декабря доллар торговался на биржах по 60-62 рубля, а AliExpress считал его равным 70-72 рублям. То есть тогда официальный курс доллара был гораздо ниже, чем сейчас, а на AliExpress почти не отличался от нынешнего.

Здесь вы можете найти наши подборки наиболее интересных и полезных товаров с AliExpress.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Нашли уникальные ретро-часы на AliExpress. О таких мечтают все
Steam Deck продают на AliExpress рекордно дёшево. В российских магазинах почти в два раза дороже
Эта док-станция с AliExpress умеет почти всё. Даже то, о чём вы не догадываетесь
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Что делать, если не работает и не открывается «Сбербанк Онлайн» на iPhone, Android или ПК
📲 Как установить на iPhone приложения, удаленные из App Store — «Сбербанк», «Альфа-банк», «Юла» и другие
В России замедлили интернет
Где найти обои с «эффектом глубины» для iOS 16? Вот пять коллекций

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу