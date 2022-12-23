Покупать на AliExpress снова выгодно! Внутренний курс доллара максимально близок к официальному

Последние пару недель рубль чувствует себя не очень хорошо — его курс относительно доллара и евро заметно упал. AliExpress оперативно отреагировал на это повышением собственного курса до запредельных значений. К примеру, вчера при официально установленном курсе 70,53 р. за доллар AliExpress пересчитывал цены так, будто доллар равняется почти 79 рублям.
Сегодня курс доллара вырос ещё сильнее, а AliExpress, напротив, снизил его, приблизив к официальному.
Курс доллара на 23.12.2022:
- По версии Центробанка: 72,13 р.
- На Мосбирже: 68,85
- У AliExpress: 75,83 р.
Если ориентироваться на Центробанк (а многие банки при расчётах иностранной валютой берут курс именно оттуда, а не на Мосбирже), можно считать, что AliExpress установил внутренний курс довольно близко к официальному, что бывает крайне редко. Обычно курс доллара на AliExpress на 5-10 рублей выше в сравнении с установленным Центробанком.
Неизвестно, что будет с курсом рубля дальше, но формально покупки на AliExpress сейчас достаточно выгодные, поскольку при сохранении того же курса на ЦБ маркетплейс скорее всего повысит собственный курс на несколько рублей. В начале декабря доллар торговался на биржах по 60-62 рубля, а AliExpress считал его равным 70-72 рублям. То есть тогда официальный курс доллара был гораздо ниже, чем сейчас, а на AliExpress почти не отличался от нынешнего.
Здесь вы можете найти наши подборки наиболее интересных и полезных товаров с AliExpress.