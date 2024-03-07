Покупать телевизоры Samsung будет еще сложнее из-за новой хитрости компании

Олег

Samsung
Фото: Samsung


Samsung будет скрывать тип матрицы в своих телевизорах. Об этом пишет ArsTechnica.

Согласно источнику, недосказанность выявили внимательные зарубежные YouTube-блогеры. Ранее Samsung всегда указывала, какая матрица установлена в конкретной модели телевизора — QD-OLED (квантовые точки) или WOLED. С прошлого года компания начала устанавливать разные панели в устройства одной линейки, а теперь прекратила указывать их тип — для все линейки указан просто OLED.

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Например, телевизор S90D будет доступен в размерах 42, 48, 55, 65, 77 и 83 дюйма, при этом для каждого из них заявлена OLED-матрица. Однако часть из них совершенно точно будет выполнена по технологии WOLED, поскольку матриц QD-OLED размером 42, 48 и 83 дюйма просто не бывает.

Автор YouTube-канала HDTVTest Винсент Тео говорит, что Samsung больше не будет явно рекламировать ни один из своих OLED-телевизоров как QD-OLED. При этом понимающие в теме люди могут понять, что типы матриц совершенно разные — а от этого зависит цветопередача, оттенок белого цвета и контрастность в режиме HDR. Отсутствие явного указания на тип матрицы существенно усложнит покупателям выбор нужной модели. 

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Источник:
ArsTechnica
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Комментарии

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ZoV
Уже давно даже не смотрю в сторону самсы. Благо, хватает более надёжных производителей )
час назад в 12:58
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