Покупатель новенького OnePlus 12 обнаружил под стеклом смартфона необычный экспонат



Фото: OnePlus



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В сети появились фотографии смартфона OnePlus, которые подрывают доверие к контролю качества сборки. Впервые они появились на Weibo.Пользователь из Китая приобрел свежую новинку OnePlus 12 и случайно заметил под стеклом задней крышки странные артефакты. В верхнем углу смартфона из-под прозрачной панели на него неподвижно смотрел маленький жучок. Непонятно, оказался ли он под крышкой, или попал непосредственно внутрь неё на производстве.Чуть ниже китаец нашел небольшой волос, который, впрочем, тоже может оказаться лапкой насекомого. Смартфон пока не разбирали, и владелец, похоже, не стал его возвращать.Судя по жалобам в сети, к сборке OnePlus 12 есть серьезные вопросы. Другие покупатели пишут о торчащем из корпуса клее, зазорах между стеклом и модулем камер и так далее. Глобального запуска модели пока не было.