Покупатель новенького OnePlus 12 обнаружил под стеклом смартфона необычный экспонат

Фото: OnePlus
В сети появились фотографии смартфона OnePlus, которые подрывают доверие к контролю качества сборки. Впервые они появились на Weibo.
Пользователь из Китая приобрел свежую новинку OnePlus 12 и случайно заметил под стеклом задней крышки странные артефакты. В верхнем углу смартфона из-под прозрачной панели на него неподвижно смотрел маленький жучок. Непонятно, оказался ли он под крышкой, или попал непосредственно внутрь неё на производстве.
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Фото: Weibo
Фото: Weibo
Чуть ниже китаец нашел небольшой волос, который, впрочем, тоже может оказаться лапкой насекомого. Смартфон пока не разбирали, и владелец, похоже, не стал его возвращать.
Судя по жалобам в сети, к сборке OnePlus 12 есть серьезные вопросы. Другие покупатели пишут о торчащем из корпуса клее, зазорах между стеклом и модулем камер и так далее. Глобального запуска модели пока не было.