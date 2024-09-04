Покупатель отсудил у «М.Видео» десятикратную стоимость бракованного смартфона

Пользователь ribeyra рассказал о своей судебной тяжбе с «М.Видео». Суды тянулись больше года, но результат превзошёл его ожидания.
В феврале 2022 года ribeyra купил в «М.Видео» смартфон Poco F3 с РСТ-сертификацией примерно за 30 тысяч рублей. В какой-то момент устройство перестало видеть SIM-карту, помогал только сброс до заводских настроек, но однажды оно вообще перестало включаться и заряжаться.
Покупатель отдал смартфон в ремонт и попросил временно выдать ему подменный аппарат. Установленный законом максимальный срок ремонта прошёл, после чего с ним связались, заявили, что смартфон неремонтопригоден и предложили вернуть деньги. Требование о выдаче другого смартфона на время ремонта вообще было проигнорировано. Poco F3 в «М.Видео» уже не продавался, но был на маркетплейсах, причём версия РСТ стоила дороже глобальной на 10 тысяч рублей, а «М.Видео» было согласно вернуть только ту сумму, за которую глобалка продавалась у сомнительных продавцов, а это те же 30 тысяч.
ribeyra подал в суд, выставив чуть ли не максимально возможные требования: возврат денег за смартфон, доплата до стоимости аналогичной модели, неустойка за задержку ремонта, неустойка за непредоставление подменного устройства, неустойка за задержку возврата денег, штраф в размере 50% от присуженной суммы и компенсация морального вреда. ribeyra составлял иск сам и планировал самостоятельно ходить в суды, поэтому издержек на юриста не было.
Суд в первой инстанции получился не особо удачным для ribeyra: судья сочла его действия недобросовестными и присудила чуть более 50 тысяч рублей. Истец подал апелляцию, и та поддержала почти все его требования. В новом решении указано, что «М.Видео» обязано выплатить ему 228 тысяч, причём сумма увеличивается каждый день до дня фактического исполнения решения суда. У «М.Видео» остаётся возможность оспорить это решение, но если дело затянется ещё сильнее и кассационный суд поддержит апелляцию, магазин будет должен выплатить в пользу ribeyra гораздо больше.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым