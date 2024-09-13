Покупатели AirPods 4 будут в ярости — Apple умудрилась их обмануть на презентации



Компания Apple не доложила в базовые AirPods 4 сразу несколько функций, заявленных на презентации 9 сентября. Об этом можно узнать, погрузившись в спецификации наушников на официальном сайте бренда.



На сентябрьской презентации Apple рассказала нам, что AirPods 4 будут продаваться в двух версиях, одна из которых оснащена активным шумоподавлением и стоит на $50 дороже. Это выглядело как переплата за «шумодав». Однако не всё так радостно — купив более дешевую версию AirPods 4, вы недосчитаетесь еще нескольких опций, которые ожидали получить.







Из перечня спецификаций на сайте Apple следует, что базовые AirPods 4 не имеют на борту сразу четырех функций: активное шумоподавление, адаптивный звук, режим прозрачности и осведомленность о разговоре. Все они так или иначе связаны с «шумодавом», так что это можно понять. Однако читая дальше, вы обнаруживаете, что кейс этих наушников не имеет встроенного динамика для поиска наушников через «Локатор», хотя в более дорогой версии он есть.







Дальше — больше. Оказывается, кейс базовых AirPods 4 не поддерживает беспроводную Qi-зарядку, которая присутствует в дорогой версии с «шумодавом». Ранее мы Из перечня спецификаций на сайте Apple следует, что базовые AirPods 4 не имеют на борту сразу четырех функций: активное шумоподавление, адаптивный звук, режим прозрачности и осведомленность о разговоре. Все они так или иначе связаны с «шумодавом», так что это можно понять. Однако читая дальше, вы обнаруживаете, что кейс этих наушников не имеет встроенного динамика для поиска наушников через «Локатор», хотя в более дорогой версии он есть.Дальше — больше. Оказывается, кейс базовых AirPods 4 не поддерживает беспроводную Qi-зарядку, которая присутствует в дорогой версии с «шумодавом». Ранее мы писали , что Apple убрала из коробки AirPods 4 зарядный кабель, и базовых наушников это тоже касается. В итоге вы не получаете ни одного способа зарядить AirPods: и беспроводной зарядки в них нет, и USB-кабель отсутствует. Всего этого Apple не озвучила на презентации, сконцентрировавшись лишь на приятных для пользователя нововведениях.