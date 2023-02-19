Покупатели Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro жалуются, что сенсор экрана «отваливается». Есть временное решение



Владельцы смартфонов линейки Google Pixel 7 жалуются в сети на то, что часть экрана становится нечувствительной к касаниям. Об этом сообщает Phone Arena.



Согласно источнику, пользователи Pixel 7 и Pixel 7 Pro пишут на форумах и Reddit, что на их смартфонах периодически частично «отваливается» сенсор. Смартфон перестает распознавать нажатия в одной конкретной области дисплея — чаще всего в нижней его половине. «Мертвые зоны» возникают рандомно, и так же исчезают.



Поначалу владельцы «пикселей» предположили, что проблема возникает из-за наклейки защитного стекла; смартфоны Google бывают капризны к таким аксессуарам. Однако после появления большего количества отзывов стало ясно, что стекла здесь ни при чем.



Что делать



Некоторые пользователи делятся, что временно избавиться от «мертвой зоны» помогает перезагрузка смартфона. Источник подсказывает еще один способ: если у вас Pixel 7 / 7 Pro и часть дисплея перестала работать, вызовите диспетчер открытых приложений и тапните «Закрыть всё». После возврата на главный экран сенсор снова будет работать как положено. До следующего глюка.

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