Покупатели iPad mini 7 будут расстроены очередной хитростью Apple



Компания Apple установила в iPad mini 7 урезанный чип под видом полнофункционального. Об этом пишет WCCF Tech.



Ранее мы писали о выходе обновленного iPad mini от Apple. «Миник» 7-го поколения оказался полной копией предыдущей версии в плане дизайна, при этом внутреннее наполнение слегка обновили. Вместо Apple A15 в iPad mini 6 новый планшет теперь работает на чипе с гордым названием Apple A17 Pro — именно такой установлен в прошлогодних флагманах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Но обольщаться не стоит.







Согласно источнику, новый планшет не будет равен по производительности прошлогодним айфонам несмотря на аналогичный на первый взгляд чип. Оказывается, что для iPad mini 7 инженеры Apple припасли урезанные версии A17 Pro, которые содержат лишь 5 вместо 6 графических ядер, как в iPhone 15 Pro. Судя по всему, компания решила сэкономить и установила в новейший планшет отбракованные чипы от прошлогодних айфонов; в них программно отключено одно неисправное графическое ядро. Такой подход Apple уже использовала в MacBook Air M1 в 2020 году.



Любопытно, что iPad mini 6 тоже был с «душком»: его чип A15 работал медленнее, чем тот же A15 в iPhone 13 Pro. Тогда журналисты пришли к заключению, что Apple «придушила» процессор в минике в маркетинговых целях. Видимо, фанаты iPad mini обречены регулярно чувствовать себя немного обманутыми.