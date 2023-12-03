Покупатели iPhone 15 Pro Max массово получают подделки прямо от Apple. Что-то тут нечисто!

Олег

Айфон


В сети увеличивается количество жалоб покупателей свежих айфонов. О них пишет Phone Arena.

Ранее мы рассказывали историю парня, который заказал на сайте Apple новенький iPhone 15 Pro Max и получил фейковый айфон на андроиде. Похоже, что случай не единичный: всё больше покупателей сообщают о подобных подменах.

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В основном на роковую доставку жалуются жители Великобритании, причем только те, кто заказывает самую дорогую модель в линейке iPhone 15 Pro Max. Например, покупатель, называющий себя «Роб Уистлер» с возмущением написал:

«Я заказал iPhone 15 Pro Max в цвете Blue Titanium и получил поддельный iPhone 14 Pro Max — это выяснилось после того, как я открыл коробку и увидел порт Lightning на внизу вместо USB-C! Сообщили в Apple, сообщили в полицию, сообщили в Barclays. Никого это не волнует, и мне сказали, что после двух расследований Apple и одного расследования Barclays никаких дальнейших действий предпринято не будет, никаких возмещений, никакой замены». 

Другие жалобы выглядят похожим образом, правда, кое-кому вместо 15 Pro Max даже пришел оригинальный iPhone 14 Pro Max, но это никак не реабилитирует ситуацию. Пострадавшие подозревают «крота» в службе доставки, с которой сотрудничает Apple.

«Меня беспокоит, что они связались с курьером и поверили, что никто со стороны доставки не прикасался к смартфону, поэтому Apple теперь приходит к выводу, что это, должно быть, я пытаюсь их обмануть. Разумеется, они видят, где 15 Pro Max был активирован. Не могу поверить, что я купил телефон за 1200 фунтов стерлингов, получил не тот товар и просто должен принять его», — говорит Chris-J-88. 

Этот пользователь решил отправить электронное письмо самому Тиму Куку; в нем он описал все детали покупки, а также приложил фото. В результате с ним связались представители европейского филиала Apple и прислали ему настоящий iPhone 15 Pro Max. Другие пострадавшие так и остаются без компенсации. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

kardigan
+3266
kardigan
Интересно, скажет ли он тёплые слова благодарности Тиму, после того, как его через ххх кинули?
45 минут назад
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