Покупатели iPhone 15 Pro Max массово получают подделки прямо от Apple. Что-то тут нечисто!



В сети увеличивается количество жалоб покупателей свежих айфонов. О них пишет Phone Arena.



Ранее мы рассказывали историю парня, который заказал на сайте Apple новенький iPhone 15 Pro Max и получил фейковый айфон на андроиде. Похоже, что случай не единичный: всё больше покупателей сообщают о подобных подменах.







В основном на роковую доставку жалуются жители Великобритании, причем только те, кто заказывает самую дорогую модель в линейке iPhone 15 Pro Max. Например, покупатель, называющий себя «Роб Уистлер» с возмущением написал:





«Я заказал iPhone 15 Pro Max в цвете Blue Titanium и получил поддельный iPhone 14 Pro Max — это выяснилось после того, как я открыл коробку и увидел порт Lightning на внизу вместо USB-C! Сообщили в Apple, сообщили в полицию, сообщили в Barclays. Никого это не волнует, и мне сказали, что после двух расследований Apple и одного расследования Barclays никаких дальнейших действий предпринято не будет, никаких возмещений, никакой замены».



Другие жалобы выглядят похожим образом, правда, кое-кому вместо 15 Pro Max даже пришел оригинальный iPhone 14 Pro Max, но это никак не реабилитирует ситуацию. Пострадавшие подозревают «крота» в службе доставки, с которой сотрудничает Apple.





«Меня беспокоит, что они связались с курьером и поверили, что никто со стороны доставки не прикасался к смартфону, поэтому Apple теперь приходит к выводу, что это, должно быть, я пытаюсь их обмануть. Разумеется, они видят, где 15 Pro Max был активирован. Не могу поверить, что я купил телефон за 1200 фунтов стерлингов, получил не тот товар и просто должен принять его», — говорит Chris-J-88.



Этот пользователь решил отправить электронное письмо самому Тиму Куку; в нем он описал все детали покупки, а также приложил фото. В результате с ним связались представители европейского филиала Apple и прислали ему настоящий iPhone 15 Pro Max. Другие пострадавшие так и остаются без компенсации.