Покупатели показали, во что превращается Apple FineWoven за несколько недель использования 🤢

В сети распространяется фотография состояния чехлов FineWoven от Apple после нескольких недель эксплуатации. Жалобы покупателей можно найти на форуме MacRumors.



Снимок опубликовал пользователь с ником NickyValentine. Он написал, что ничего особенного с телефоном не делал, использовал его в чехле как обычно. И в результате кейс за $50 выглядит вот так:











В ветке обсуждения нашлось немало других пользователей, поддержавших NickyValentine — они пишут, что с их чехлами происходит похожая метаморфоза. Некоторые даже утверждают, что пару раз возвращали кейсы из-за преждевременного износа. Правда, есть и те, кто хвастаются отличным состоянием FineWoven, однако с оговоркой, что кейс используется не постоянно, а чередуется с несколькими другими чехлами.



Некоторые в диалоге просили автора уточнить, что именно он называет «нормальным использованием»; им не верится, что чехол может так сильно испортиться всего за несколько недель. Впрочем, на профильных сайтах и в соцсетях несложно найти фото чехлов в плохом состоянии спустя 2-8 недель с момента покупки.





















В ветке обсуждения нашлось немало других пользователей, поддержавших NickyValentine — они пишут, что с их чехлами происходит похожая метаморфоза. Некоторые даже утверждают, что пару раз возвращали кейсы из-за преждевременного износа. Правда, есть и те, кто хвастаются отличным состоянием FineWoven, однако с оговоркой, что кейс используется не постоянно, а чередуется с несколькими другими чехлами.Некоторые в диалоге просили автора уточнить, что именно он называет «нормальным использованием»; им не верится, что чехол может так сильно испортиться всего за несколько недель. Впрочем, на профильных сайтах и в соцсетях несложно найти фото чехлов в плохом состоянии спустя 2-8 недель с момента покупки.