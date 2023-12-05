Покупатели показали, во что превращается Apple FineWoven за несколько недель использования 🤢

Олег

В сети распространяется фотография состояния чехлов FineWoven от Apple после нескольких недель эксплуатации. Жалобы покупателей можно найти на форуме MacRumors.

Снимок опубликовал пользователь с ником NickyValentine. Он написал, что ничего особенного с телефоном не делал, использовал его в чехле как обычно. И в результате кейс за $50 выглядит вот так:

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

FineWoven

В ветке обсуждения нашлось немало других пользователей, поддержавших NickyValentine — они пишут, что с их чехлами происходит похожая метаморфоза. Некоторые даже утверждают, что пару раз возвращали кейсы из-за преждевременного износа. Правда, есть и те, кто хвастаются отличным состоянием FineWoven, однако с оговоркой, что кейс используется не постоянно, а чередуется с несколькими другими чехлами.

Некоторые в диалоге просили автора уточнить, что именно он называет «нормальным использованием»; им не верится, что чехол может так сильно испортиться всего за несколько недель. Впрочем, на профильных сайтах и в соцсетях несложно найти фото чехлов в плохом состоянии спустя 2-8 недель с момента покупки. 

FineWoven

FineWoven

FineWoven

FineWoven

FineWoven

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Новые чехлы FineWoven для iPhone 15 изучили под микроскопом. Выяснилось много интересных деталей
Появились первые отзывы о новых чехлах FineWoven для iPhone от Apple. Всё очень грустно
Долой силикон! Apple готовит замену резиновым аксессуарам

Рекомендации

Рекомендации

Посмотрите на красивейший Nothing Powerbank, который невозможно не захотеть
На Wildberries продают супердешевую подписку «Яндекс Плюс». Не зря ценник такой низкий!
Часы Galaxy Watch 6 разваливаются прямо на запястье у покупателей
Мошенники запустили новую схему с «Госуслугами». Два клика и вы без денег

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+768
Eredy
На этом кейсе ели, пили и под ногами волялись? 😂😂😂😂 так я один кейс испоганил, компот и кофе разлил. Точь в точь так же выглядел, как на этих фотках 😂😂😂😂
Вчера в 16:49
#
–987
NYX Eredy
Ля, и не стыдно быть таким хомяком?
Эпол из кожи делали гoвнище, которое через 2 недели утрачивало какой-нибудь человеческий вид. Силиконовые точно такие же.
Вчера в 17:20
#
+768
Eredy NYX
Стыдно у кого видно, а у кого видно, уже не стыдно. Бывает и такое неаккуратный иногда бывает человек ✌️
Вчера в 19:47
#
–987
NYX Eredy
Да да да. У всех в карманах затирается, у меня была куча разных чехлов и сам могу подтвердить, что они конченые и через пару недель превращаются в кусок засаленного куска уг. Но эпол вы в своих глазах не уроните, это все неаккуратные людишки сами. Не эпол.
Вчера в 22:25
#
tellurian
+4727
tellurian
Вид моего кожаного оригинала за 3 месяца. Ногу только в кармане джинс. Дома и в офисе вынимаю телефон.
Вчера в 17:21
#
tellurian
+4727
tellurian
Раньше были лучше чехлы. Я год носил и почти как новый. Самое главное не брать цветные.
Вчера в 18:34
#
+1062
Grealex
А у меня на оригинальном силиконовом углы до пластика протерлись, спустя полгода. Теперь в сторону чехлов от Apple даже не смотрю. За их цену они должны быть бессмертными и уж точно должно хватать на айфон, пока он у меня. А это 1-2.
Вчера в 18:44
#
+36
dimatrixxx
За то какой он кайфовый на ощупь…
Вчера в 18:56
#